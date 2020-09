Perchè una mela al giorno toglie il medico di torno?

Alla base di questo proverbio c’è una verità provata scientificamente. Scopri le proprietà delle mele e come e quando mangiarle per ottenere i massimi benefici.

La mela non è solo un frutto che delizia il palato, è anche una fonte di benefici per la salute. Mangiando una mela si può fare il pieno di vitamine e fibre. E il suo asso nella manica è che si presta ad una miriade di ricette, cruda, cotta, in piatti dolci e salati, la mela non ti deluderà in nessuna versione.

Mela: benefici e come e quando mangiarla

Sul mercato puoi trovarie mele di vari colori e varietà, che le conferiscono un sapore diverso e anche una consistenza diversa. La mela incontra i gusti di tutti, dolce, acidula, croccante o farinosa. La buccia della mela contiene antiossidanti per cui mangiarla fa bene, ma si consiglia di lavarla accuratamente per eliminare eventuali residui di pesticidi.

Come mai tra tutti i frutti esistenti, il proverbio si erge proprio su una mela? Questo frutto tiene il medico lontano perchè contiene pectina, nota per donare senso di sazietà e quindi favorire il pesoforma, vitamina C e antiossidanti. La mela stimola sistema immunitario e ci aiuta a non ammalarci. Ecco tutte le sue virtù elencate da Healthline e i motivi per cui dovresti mangiarla:

Per perdere peso

Quando hai fame prova a fare uno spuntino con una mela. Non ha molte calorie ma è ricca di fibre e acqua e pectina, ad alto potere saziante. Secondo gli autori di uno studio mangiando qualche fetta di mela prima dei pasti principali si ridurrebbe notevolmente l’appetito e si ingerirebbero circa 200 calorie in meno del solito. Il motivo? la mela conterebbe composti naturali che aiutano a promuovere la perdita di peso.

Per proteggere il cuore

Il cuore è uno degli organi più a rischio in questo secolo frenetico e all’insegna dello stress. Per preservare la salute cardiovascolare e ridurre lo stress si potrebbe praticare dello yoga e mangiare una mela. Perchè la mela promuive la salute del cuore? perchè contiene polifenoli e fibre, come dimostrato in questo studio.

Per ridurre il rischio di ictus

La mela contiene un’antiossidante che riduce il rischio di ictus, in entrambi i sessi. La sostanza in questione è il flavonolo e la sua azione benefica è stata comprovata in questo studio. Inoltrela mela contiene polifenoli come l’epicatechina flavonoide che riducono il colesterolo cattivo e regolano la pressione sanguigna.

Per ridurre il rischio di diabete

La mela è utile per contrastare il diabete di tipo 2 come dimostra questo studio.

Per avere un effetto prebiotico

Abbiamo già parlato del potere saziante della pectina, una fibra delle mele. Oltre a garantire un effetto sazietà essa alimenta i batteri buoni presenti nell’intestino e di conseguenza contrasta obesità, diabete di tipo 2 e le malattie cardiache come sostenuto da alcuni ricercatori.

Per beneficiare di una migliore densità ossea

La frutta fa bene alle ossa perchè contiene antiossidanti e antinfiammatori. La mela è particolarmente ricca di antiossidanti e favorisce la densità ossea come dimostrato da questo studio. Inoltre la mela contrasta la dispersione del calcio assimilato con l’effetto di rafforzare le ossa.

QUANDO bisogna mangiare la mela per beneficiare dei suoi benefici?

Secondo i nutrizionisti il momento migliore della giornata per mangiare la nostra mela quotidiana è al mattino a stomaco vuoto e con tanto di buccia, se coltivata biologicamente. Può essere consumata a colazione combinata ad altri infredienti per ottenere un frappè sgonfia pancia ma anche anche come spuntino evitando di incorrere in snack poco salutari. Per finire un pasto con gusto poi si può preparare una deliziosa torta di mele. come dessert.

Per far mangiare la mela ai bambini si può optare per la versione disidratata. Trovi qui la ricetta delle chips di mela per uno snack gustoso e dietetico, ai bambini sembrerà di mangiare patatine, il successo è garantito.