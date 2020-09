Giulia De Lellis pubblica una foto senza trucco e filtri: “Storia diversa”

Giulia De Lellis ha avuto il coraggio di mostrarsi senza trucco e senza filtri, e con i suoi difetti, su Instagram, il social dove l’immagine è tutto.

Giulia De Lellis nelle scorse ore ha stupito tutti i suoi fedeli sostenitori, facendo un atto di estremo coraggio. Quale? La compagna di Andrea Damante ha scelto di caricare in una stories su Instagram una foto che la ritrae senza trucco e senza l’utilizzo di alcun filtro, che migliorano il proprio aspetto sui social.

Giulia De Lellis ha pubblicato una foto su Instagram senza trucco, mostrando per la prima volta i problemi che la sua pelle ha. Un gesto di estremo coraggio quello dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che di recente aveva elogiato Aurora Ramazzotti che aveva fatto lo stesso sui social. Probabilmente il gesto della figlia d’arte è stato di ispirazione per Giulia, che finalmente ha trovato il coraggio di mostrarsi senza filtri, lanciando un importante messaggio a tutti i suoi fedeli sostenitori: la perfezione non esiste.

Giulia De Lellis: il coraggio di mostrarsi senza filtri su Instagram

Giulia De Lellis si è mostrata come mai prima d’ora. Un gesto di estremo coraggio per la compagna di Andrea Damante, che non ha mai nascosto di sentirsi a disagio nel mostrare la sua pelle al naturale a causa dei problemi legati all’acne.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche ammesso in passato che si è sottoposta a numerose visite di specialisti, ma che nessuno è riuscito a risolverle il suo problema relativo alla pelle.

“Mi avete sempre chiesto nello specifico cosa intendessi quando definisco la mia pelle come una tragedia” ha esordito Giulia De Lellis senza trucco su Instagram, dopo essersi lasciata andare ad una riflessione su questo particolare periodo. “Questo è quello che intendo” ha proseguito mostrandosi al naturale. “Senza filtri è tutta un’altra storia” ha concluso.

Il gesto di Giulia è stato apprezzato e non poco dal popolo della rete, che elogiato il suo coraggio visto che viviamo in un’epoca storica in cui non si fa altro che raggiungere canoni di perfezione che in fondo non esistono.