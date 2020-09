Benefici dello sport sulla salute: scopriamo quali sono

Vivere bene è davvero importante non solo per l’aspetto estetico, ma anche per il nostro organismo. Il nostro corpo trae benefici quando si pratica lo sport soprattutto la schiena e il cuore, ma non solo, tutto il corpo risulterà più tonico e la pelle sarà elastica.

Spesso la mancanza di tempo e il lavoro non lascia spazio allo sport, ma è davvero utile anche fare una passeggiata di almeno 30 minuti al giorno per trarre benefici.

Svolgere una regolare attività fisica è fondamentale sia da piccoli poiché si è in fase di crescita, apportando benefici a tutto l’organismo, scopriamo.

1-Migliora il funzionamento del sistema cardiovascolare: praticare regolarmente un’attività fisica, migliora la circolazione sanguigna. Il cuore diventa più forte, non solo migliora anche la frequenza cardiaca, ma anche la pressione arteriosa. Infatti seguire regolarmente uno sport si riduce il rischio di infarto.

2-Riduce lo stress: lo sport fa diminuire il livello di cortisolo, l’ormone dello stress. Talvolta basta una passeggiata, alcuni esercizi di aerobica, una corsa o una pedalata per ridurre il cortisolo nell’organismo. Di conseguenza ci si sente più calme, tranquille, sicure e meno ansiose. Perciò si dovrebbe praticare regolarmente uno sport, soprattutto se si vivono dei momenti di forte stress.

3- Rinforza il sistema immunitario: si diminuisce la possibilità di ammalarsi, in quanto l’organismo riesce a contrastare meglio virus e altri agenti nocivi. In questo modo diminuisce notevolmente la probabilità di contrarre malattie da raffreddamento come influenza, raffreddore, tosse e mal di gola.

4-Migliora la salute delle articolazioni: sicuramente saranno più forti e migliora le condizioni di salute, in particolar modo in soggetti predisposti ad osteoporosi. Infatti lo sport migliora l’ossigenazione dei tessuti, rinforza le articolazioni e irrobustisce muscoli e ossa.

5- Regola il metabolismo: lo sport e l’esercizio fisico sono fondamentali per accelerare il metabolismo. Infatti si sviluppa più massa magra rispetto a quella grassa.

6- Aiuta a perdere peso: lo sport da solo non può fare miracoli, è opportuno comunque seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. Infatti bisogna evitare cibi fritti, ricchi in grassi e zuccheri. Sport e alimentazione sana è un binomio perfetto.

7-Pelle tonica: spesso con l’avanzare dell’età, la pelle appare flaccida e poco rassodata, è un problema, che riguarda tantissime persone, in particolar modo le donne durante la menopausa. In questo caso specifico, è necessario fare degli esercizi mirati e specifici, come squat, addominali che fanno recupererà la tonicità.

8-Migliora la respirazione: infatti svolgere una regolare attività fisica, migliora la respirazione, soprattutto utile ai soggetti asmatici, in quanto si allena l’organismo ad una corretta gestione dell’ossigeno.

9- Dormire sonni tranquilli: lo sport aiuta a conciliare il sonno notturno. Infatti dopo aver perso le energie, il corpo ha necessità di riposarsi, così ci si addormenta più in fretta.

10-Migliora l’aspetto fisico: il corpo sarà più tonico e si sfoggerà una silhouette perfetta.

11-Aumenta il colesterolo buono: lo sport fa aumentare il colesterolo HDL, quello buono. Infatti i medici consigliano spesso ai soggetti che hanno livelli di colesterolo alti nel sangue di praticare uno sport.

12-Migliora l’umore: infatti il cervello rilascia endorfine e serotonina, gli ormoni della felicità, quindi non rinunciate a praticare sport.

13-Migliorano le piccole patologie: infatti quando si soffre di emicrania, stitichezza e problemi digestivi, lo sport può essere di grande aiuto.

Curiosità

E’stato dimostrato che mantenere una vita attiva serve a rallentare l’invecchiamento, si potrebbe definire lo sport un elisir dell’eterna giovinezza. E’ opportuno ribadire che deve si deve svolgere una regolare attività fisica accompagnata da una sana ed equilibrata alimentazione. Per vivere più a lungo e in forma, seguite i nostri consigli, noterete subito la differenza. E’ importante seguire un allenamento settimanale, sarebbe opportuno almeno farlo 3 volte, rispettando comunque l’intervallo tra gli esercizi.

Questo discorso vale soprattutto se praticate un allenamento ad alta intensità, dovete fare degli intervalli di pausa di recupero. Cercate inoltre di fare una scelta ponderata sul tipo di attività, magari fatevi consigliare da un personal trainer o da un medico se ci sono patologie particolari. Talvolta non tutti gli sport apportano benefici, dipende da persona a persona, non solo non allenatevi più del dovuto, perchè potreste causare danni all’organismo e non benefici.

In caso di patologie particolari o dolori articolari e muscolari, chiedete sempre il parere medico prima di iniziare qualsiasi attività.