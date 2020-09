Emma Marrone incanta i fans nel primo giorno di settembre con giubbotto di jeans, chignon e un sorriso soddisfatto. Uno spettacolo, foto.

Emma Marrone incanta i 4,6 milioni di followers pubblicando su Instagram una foto in cui appare assolutamente bellissima e serena. Con un selfie scattato in auto, probabilmente prima di uno dei suoi tanti impegni lavorativi, con una giacca di jeans, i capelli raccolti in uno chignon, orecchini, sguardo sognante e un sorriso accennato che esprime tutta la sua felicità, Emma conquista migliaia di like e complimenti da parte di amici e fan.

Emma Marrone e il messaggio per la ripartenza: “Go detevi la strada senza correre. Ogni cosa succederà a suo tempo”

E’ stata un’estate importante quella che ha trascorso Emma Marrone che ora è pronta a ripartire. Dopo aver iniziato ufficialmente la sua avventura come giudice di X Factor 2020, Emma ha ricevuto la notizia più bella come ha raccontato al settimanale Grazia in una lunga intervista in cui ha svelato di aver finalmente sconfitto il tumore.

La cantante salentina, inoltre, è anche tornata sulla scena musicale con Latina, un nuovo brano che le hanno regalato Calcutta, Petrella e DRD il giorno del suo compleanno. Un brano con cui sta scalando le classifiche e che, probabilmente, canterà dal vivo il 2 settembre sul palco dell’Arena di Verona per i Seat Music Awards.

Nel frattempo, sui social, Emma lancia un messaggio per l’inizio di settembre che segna anche la ripartenza lavorativa e scolastica di tutti.

“SETTEMBRE Il ricordo dell’odore delle penne delle matite e della carta del nuovo diario..

Uno zaino in spalla e l’abbonamento dell’autobus nella tasca per andare incontro ad un nuovo inizio .. nuove avventure!

Buona ripartenza a tutti e mi raccomando “viaggiate” con prudenza .. godetevi la strada senza correre … ogni cosa succederà a suo tempo..

Un bacio sul cuore”, scrive la cantante.



Sono giorni di grande gioia, dunque, per Emma che, stando alle ultime notizie di gossip, potrebbe anche aver ritrovato l’amore anche se, per il momento, la cantante continua a non commentare le notizie sulla sua vita privata.