Emma Marrone ha un nuovo fidanzato? La cantante salentina, in vacanza, è stata beccata con lo stesso ragazzo con cui aveva trascorso la scorsa estate.

Emma Marrone ha un nuovo fidanzato? Conclusi momentaneamente tutti i suoi impegni professionali, la cantante salentina si sta rilassando in vacanza. Emma ha deciso di restare in Italia in compagnia degli amici tra i quali spunta anche la presenza di un ragazzo che potrebbe essere il suo nuovo amore e con cui aveva già trascorso la scorsa estate.

Si tratta Nikolai Danielsen, già accostato a lei la scorsa estate. All’epoca di parlò già di fidanzamento, ma il gossip non è mai stato confermato. Stavolta sarà cambiata qualcosa?

Emma Marrone, Nikolai Danielsen è il nuovo fidanzato? Insieme in vacanza

Prima di rilassarsi in barca al mare, Emma Marrone si è concessa un giro tra le bellezze artistiche di Roma. Con lei, oltre all’amica e manager Francesca Savini ed altri amici c’era anche Nikolai Danielsen come fa sapere il portale Giornalettismo che scrive:

“Una gita al Parco Colesseo indossando la mascherina, assieme alla sua manager,

la guida e con un amore ritrovato. Emma Marrone è stara sorpresa di nuovo con il modello Nikolai Danielsen, con il quale lo scorso anno aveva trascorso le vacanze a Capri e poi a Formentera. A distanza di un anno, Nikolai riappare accanto al nuovo giudice di X-Factor. Cancellando definitivamente i rumors e i gossip che volevano o raccontavano un ritorno di fiamma con Stefano De Martino”.

Nessun ritorno di fiamma, dunque, con Stefano De Martino come sognavano i fans. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, infatti, Stefano ed Emma erano tornati a scambiarsi like sui social alimentando rumors su un presunto riavvicinamento. Le foto che ritraggono la cantante salentina con il modello Nikolai, cancellano le speranze dei fans più romantici che, a distanza di anni, continuano a sognare il ritorno di fiamma.

Per il momento, però, la Marrone non commenta i rumors sul suo rapporto con Nikolai Danielsen e si gode in silenzio le sue meritate vacanze non commentando neanche le parole di Maria De Filippi che ha svelato di aver raccontato ad Emma dell’innamoramento di Stefano e Belen.