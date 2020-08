Coronavirus, Putin: “Primo vaccino registrato” – Video

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha annunciato la registrazione del primo vaccino per combattere il coronavirus, video.

In tutto il mondo, da parte dei ricercatori, continuano gli studi per trovare un vaccino per combattere la pandemia da coronavirus. Il primo vaccino contro il Covid-19, sviluppato dall’istituto Gamaleya è stato registrato in Russia. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Putin.

“Stamattina per la prima volta al mondo un vaccino contro la nuova infezione da coronavirus è stato registrato”, ha affermato Putin.