Tiziano Ferro ritrova il sorriso dopo il lutto con Jack

Tiziano Ferro, dopo il lutto per la morte del cane Beau, ritrova il sorriso grazie a Jack, un gigante di 8 anni adottato dal canile, video.

Tiziano Ferro porterà per sempre nel cuore il cane Beau, ma contemporaneamente ha deciso di regalare una vita più serena e felice ad un amico di Beau. Il cantautore di Latina, infatti, con un video pubblicato su Instagram, ha annunciato di aver adottato Jack, con lui nella foto che vedete qui in alto. Un nuovo cane per Ferro e il marito Victor Allen che, amanti degli amici a quattro zampe, hanno deciso di accogliere in famiglia Jack che viveva in canila ormai da troppi anni.

Tiziano Ferro adotta il cane Jack dopo la morte di Beau: il video che commuove i fan

La morte di Beau ha arrecato un dolore enorme a Tiziano Ferro e al marito Victor che, tuttavia, hanno deciso di superare il dolore portando nel cuore l’amore e il ricordo di Beau, ma donando ad un altro cane una famiglia in cui potersi sentire finalmente amato.

“Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo.

Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te…me lo ha detto Beau”, ha scritto Ferro pubblicando su Instagram il video dell’incontro con Jack.

“Siete stupendi”, “Grande uomo”, “Mi volete sposare tutti e due? Siete immensi”, “Bellissimo gesto d’amore e parte di Beau è in Jake! La cosa migliore che avresti potuto fare e che fortuna per Jake di incontrarti”, “Ecco, mi hai fatta piangere di nuovo”, scrivono i fan.

Proprio Ferro, dopo la morte di Beau, aveva scritto: “Adottate un cane adulto, pensateci se potete”.