Lutto per Tiziano Ferro: il cantante distrutto dopo una falsa speranza

Tiziano Ferro ha confidato ai follower di Instagram il proprio dolore per un lutto che è arrivato dopo giorni di speranza.

Sono stati giorni difficili per Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen. I due avevano adottato due dobermann da un canile appena qualche mese fa e negli ultimi giorni hanno affrontato un’emergenza sanitaria che ha coinvolto uno dei due, Beau, il cane che aveva scelto Tiziano come “padrone preferito”, arrivando a non lasciarlo mai durante qualsiasi attività della giornata.

Proprio a Beau negli scorsi giorni era stata diagnosticata un’emorragia interna che avrebbe potuto essere collegata a un tumore diffuso.

Dopo la paura di poter perdere il proprio amico per un male incurabile, Tiziano e Victor avevano ricevuto la buona notizia che non si trattava di un tumore ma di un perforamento accidentale della milza: si è scoperto tra l’altro che il cane era nato con due milze.

Il centro veterinario che ha preso in cura Beau ha sottoposto il cane a una lunga e delicata operazione che ha avuto un esito positivo.

Dopo il primo respiro di sollievo, Tiziano ha testimoniato gli ultimi giorni di vita del suo cane e ha lasciato ai follower un messaggio d’amore davvero commovente.

Il lutto di Tiziano Ferro: “Solo quattro mesi, ma quanto amore!”

Dopo l’operazione necessaria a fermare l’emorragia interna di Beau, i veterinari avevano dato a Tiziano e a Victor delle ragionevoli speranze sul totale recupero del cane.

Era stato chiaro fin da subito però che Beau fosse molto debole e che rifiutava di mangiare nelle ore successive all’operazione e, per questo motivo, il cane non aveva potuto tornare immediatamente a casa.

Dopo una notte insonne in attesa di notizie, Tiziano e Victor avevano quindi tirato un sospiro di sollievo e si erano preparati ad attendere qualche giorno prima di vedere di nuovo Beau seduto accanto al divano.

“Ci hanno fatto appena sapere che Beau è abbastanza stabile ma non mangia quindi non tornerà a casa oggi. Se stará meglio sarà anche per tutto l’amore immenso che si sta mobilitando.

E questo per oggi è più che sufficiente per sentirmi felice. Grazie” aveva scritto Tiziano appena tre giorni fa.

Due giorni dopo, per aiutare il cane e recuperare stabilizzando ulteriormente le sue condizioni, i veterinari hanno deciso di tentare una trasfusione di sangue e monitorare i risultati.

Conoscendo il profondissimo legame d’affetto tra il loro paziente e il suo amico Tiziano, i veterinari di Beau hanno deciso di concedere ai due un breve incontro in maniera che potessero trovare sollievo in un contatto reciproco.

Tiziano ha pubblicato un video estremamente commovente sul suo profilo Instagram, immortalando l’evento e ringraziando tutti coloro che hanno continuato a sostenere lui e Victor in un momento così doloroso per la loro famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro) in data: 26 Ago 2020 alle ore 9:50 PDT

Poche ore dopo quell’incontro, purtroppo, il cane di Tiziano Ferro e Victor si è spento tra le braccia dei suoi amici.

“Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore…” ha scritto Tiziano, che ha voluto sensibilizzare ancora una volta i suoi follower sulla necessità di adottare (anche) cani adulti e non soltanto cuccioli. “Adottate un cane adulto, pensateci se potete” ha scritto Tiziano che, con ogni probabilità, da oggi si butterà nel lavoro per la preparazione del nuovo tour.