Torta al limone: ricetta tradizionale, veloce e fresca

La torta al limone è un classico senza tempo, ideale per la stagione estiva, il suo colore brillante regala il buon umore. Scopriamo la ricetta facile.

Il gusto fresco si sposa benissimo con una colazione estiva ma anche per una merenda fresca. Se poi abbiamo voglia di invitare degli amici a cena, sappiamo che questo è sicuramente il dolce che metterà d’accordo tutti i palati.

La preparazione è molto semplice e richiede degli ingredienti facilmente reperibili nei supermercati. Potete cimentarvi in questa ricetta chiedendo aiuto anche ai vostri bimbi, si divertiranno a lavorare burro, zucchero farina, uova e ne uscirà una torta davvero prelibata.

Torta al limone: ricetta tradizionale

Andiamo a vedere tutto ciò che serve per preparare la torta al limone.

Ingredienti

Come prima cosa avrete bisogno di 125 g di burro, 150 g di zucchero, una bustina di zucchero vanigliato, 200 g di farina. Per quanto riguarda la farina potete utilizzare quella che preferite, potete infatti spaziare dall’integrale, alla tipo 2, alle farine alternative prive di glutine, oppure alla classica farina 00.

Successivamente avrete bisogno di 2 uova, mezzo cucchiaino e mezzo di lievito, mandorle tritate, cannella e zucchero.

Passiamo ora alla parte del ripieno. Per il ripieno avrete bisogno di mezzo litro di panna vegetale, il succo di due limoni possibilmente bio e 3 cucchiai di zucchero integrale di canna.

Preparazione

Come dicevamo la preparazione è davvero semplice. Iniziate a lavorare il burro con lo zucchero, lo zucchero vanigliato poi con le uova, aggiungete la farina mano a mano mescolata dapprima con il lievito. Versate un terzo della massa in una tortiera ben imburrata, cospargete con le mandorle, la cannella, lo zucchero e cuocete in forno.

Procedete poi allo stesso modo con gli ulteriori due terzi della composto. Dopo la cottura staccate delicatamente i fondi della tortiera e lasciateli raffreddare. la temperatura del forno tradizionale dovrà essere a 190°. Il forno inoltre sarà bene preriscaldarlo almeno 10 minuti prima.

Per quanto riguarda il ripieno montate la panna insieme allo zucchero. Incorporare il succo di limone, tenete da parte 3 cucchiai per guarnire a fine cottura la torta. Posate il fondo della torta su un piatto e iniziate a spalmarci sopra la metà della panna al limone, coprite con il secondo fondo sul quale spalmerete la restante panna. Infine coprite il fondo e guarnite la torta. Servite ben fredda.

Una ricetta deliziosa e sfiziosa per portare in tavola una torta tradizionale ricca di colore e di sapori freschi.