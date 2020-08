Selezionando colori che sappiano scaldare l’incarnato si può prolungare l’effetto dell’abbronzatura: parola dei più famosi make up Artist.

Come ogni anno l’avvicinarsi ineluttabile del mese di settembre ci trascina lontano dall’estate e noi, sempre innamorate di sole, mare e minidress svolazzanti, cerchiamo di rimanere attaccate con le unghie e con i denti agli ultimi scampoli della bella stagione.

Un blazer o un chiodo di pelle, capi d’abbigliamento evergreen che tutte dovremmo avere nell’armadio, possono allora aiutarci a sfruttare gli outfit estivi un po’ più a lungo, i capelli in stile beach Waves ci illuderanno di avere ancora il mare a portata di mano ma che cosa fare invece per la tanto faticosamente guadagnata abbronzatura?

La tintarella acquisita a suon di solari religiosamente applicati e qualche sudata extra sotto il sol leone rischia ora di dirci addio nel giro di un paio di settimane. Certo possiamo affidarci a piccoli accorgimenti per far durare più a lungo la tintarella, come regolari scrub e tanta crema idratante, ma alla fine ci ritroveremo inevitabilmente al punto di partenza… o forse no?

Per prolungare l’abbronzatura, o quantomeno regalare l’illusione di un effetto baciata dal sole ancora da godere, ci viene in soccorso il mondo del make up: i make up artist più inn hanno infatti svelato il segreto di un trucco che sappia farci apparire abbronzate più a lungo.

Su che cosa puntare per un make up prolunga abbronzatura?

La chiave di volta, se così vogliamo definirla, è molto semplice: la scelta dei colori.

I toni del tramonto, dal rosa fino alla nuance più scura marrone cioccolato, passando per sfumature chiave come il rosso e le nuance terracotta, non solo donano proprio a tutte ma hanno anche il potere di scaldare l’incarnato e prolungare così l’effetto dell’abbronzatura.

Si tratta di tonalità spesso decisamente sottovalutate, che non si sa mai bene come gestire. Basterà invece giocare sul medesimo tono applicato su più punti del volto attraverso un trucco monocromatico, ciò consentirà di creare un look luminoso che aggiunge più vitalità al viso di qualsiasi tradizionale nude, ma senza distaccarsene completamente.

Le carnagioni più chiare risulteranno così enfatizzate dai colori albicocca e marmellata, mentre gli incarnati più scuri potranno puntare su tonalità più ricche di zenzero e ambra che si sposeranno alla perfezione.

Per il mese di settembre dunque puntiamo sui colori dei tramonti estivi, le sfumature della terracotta che ci regaleranno un assaggio extra dell’effetto abbronzatura che tanto amiamo.

Fonte: vanityfair.it