Uomini e Donne, Andrea Melchiorre positivo al Covid: “fate il tampone” – VIDEO

Si aggiunge anche Andrea Melchiorre, l’ex corteggiatore di Valentina Dallari, alla lista dei vip positivi al Coronavirus. Si trova in vacanza in Sardegna e adesso lancia un appello a chi è entrato in contatto con lui.

Si è messo in auto-isolamento fino al risultato del tampone. Non appena ricevuto i risultati, Andrea Melchiorre si è subito mobilitato per avvisare tutti coloro che in questi 20 giorni in Sardegna sono entrati in contatto con lui per una foto o per una semplice chiacchierata.

L’appello sui social ai suoi follower: “Chi mi ha incontrato negli ultimi giorni faccia il tampone”

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha così annunciato sui suoi canali social di essere positivo al Covid. Incoraggiando chiunque sia stato in contatto con lui di prendere precauzioni e fare il tampone.

Ecco il video:

Dopo l’annuncio sui social senza giri di parole, l’ex corteggiatore e ex fidanzato di Valentina Dallari ha pubblicato una foto con il referto medico a conferma del suo stato di salute.

Andrea Melchiorre tuttavia non è il primo ad essere risultato positivo. Prima di lui, le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne, Giulia Latini (con cui Andrea ha avuto dei flirt) e Vittoria Deganello e le due ex tentatrici di Temptation Island 7, Beatrice De Masi e Ilaria Gallozzi.