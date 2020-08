Melasma: come proteggersi dalle macchie sulla pelle

Macchie sulla pelle: melasma. Prova a capirne di più e a proteggere la pelle del viso con questi consigli.

Molto spesso ci accorgiamo di avere un inizio di macchioline specialmente sul viso, delle piccole e strane pigmentazioni che non riusciamo a spiegarci, ecco svelato ogni dubbio: come proteggersi da il melasma.

Melasma: consigli e informazioni utili

Il melasma non è altro che un inestetismo cutaneo che si manifesta principalmente sul viso, si palesa sotto forma di strane pigmentazioni di colore più scuro rispetto alla nostra carnagione naturale e possono apparire all’improvviso. Ciò avviene particolarmente nella stagione estiva, le donne ne soffrono molto di più.

Abbiamo trovato molto interessante un articolo pubblicato sulla rivista online dilei.it che, con l’intervento della specialista in dermatologia e venereologia Federica Tomelleri, ci ha spiegato perché compaiono queste macchie della pelle.

Non si tratta in realtà di una patologia vera e propria ma di un semplice inestetismo cutaneo che viene chiamato in termini scientifici appunto melasma. Colpisce con più frequenza tutta la parte che riguarda la zona del baffo, gli zigomi, le guance e anche la fronte.

La protezione del viso è importante

Il melasma si distribuisce sul viso in maniera piuttosto irregolare, non possiede dei contorni netti e ogni macchiolina ricorda un po’ una carta geografica.

Le figure specializzate quindi i dermatologi, associano la comparsa della melasma all’assunzione della pillola anticoncezionale che genera dei sobbalzi ormonali indicativi oppure, in procinto di una gravidanza o allattamento identificato proprio con il nome di cloasma gravidico.

Come abbiamo detto le stagioni nelle quali la manifestazione diviene molto più evidente sono quelle calde, infatti quando l’esposizione solare e molto più accentuata aumenta il rischio di comparsa di queste macchie.

La prima cosa da fare è cercare di prevenirne la comparsa e proteggersi dal sole con almeno un filtro solare 50 più, facilmente reperibile in tutte le farmacie.

Nelle stagioni invernali, per nascondere queste macchie più scure, il dermatologo può consigliare dei trattamenti schiarente come il peeling o la laser terapia.

Il laser non è sempre è indicato, bisognerà infatti scegliere il laser idoneo su consiglio dello specialista. Il peeling

invece applica sulle macchie scure degli acidi che le schiariscono attraverso un pennello si viene ad attuare una sorta di esfoliazione, oppure è possibile utilizzare una crema schiarente. Bene non esporsi mai al sole senza aver applicato una crema che ci protegga in maniera adeguata.