Formula 1, Charles Leclerc e la foto in barca che ha fatto sognare il web

Charles Leclerc, il 22enne monegasco che corre con la ferrari e che ha già ottenuto successi e consensi in carriera si riposa in vista del prossimo Gran Premio. Ecco la foto che ha fatto impazzire i fan.

Sul fatto che Charles Leclerc, numero 16, sia il successore delineato di Lewis Hamilton nessuno ha dubbi. Dopo aver fatto sognare i tifosi della rossa lo scorso anno a Monza regalando una vittoria dopo anni di digiuno.

Il giovane monegasco ha iniziato a seguire le altre orme del 6 volte campione mondiale Lewis anche in fatto di stile, posando per pubblicità di noti brand. Leclerc sta diventando un volto riconoscibile, un’icona e un mito.

Nonostante la giovane età e tanta carriera ancora da fare, Charles Leclerc e la sua SF1000 hanno riacceso qualche luce nel cuore dei tifosi della Rossa, seppur ci sia ancora tanta, troppa strada da fare. Soltanto lo scorso week-end nel GP di Spagna ha subito le sorti di un motore poco competitivo, per un guasto elettrico.

Ma per prepararsi positivamente al prossimo Gran Premio serve una pausa e un po’ di relax.

La foto che ha suscitato le reazioni del web

Visualizza questo post su Instagram Captain Leclerc👨‍✈️ @rivayacht @ferrettigroup Un post condiviso da Charles Leclerc (@charles_leclerc) in data: 22 Ago 2020 alle ore 3:41 PDT

Charles Leclerc ha deciso di trascorrere questi giorni di relax nella sua Montecarlo, a bordo della sua imbarcazione. Fino a qui nulla di strano, se non fosse per un piccolo dettaglio: la barca del numero 16 della Ferrari si chiama Monza.

Già, proprio come il GP che ha consegnato Charles alla leggenda, con la sua straordinaria vittoria conquistata 12 mesi fa nel tripudio dei tifosi del Cavallino.

“Capitano Leclerc“, ha scritto il monegasco nel suo post su Instagram, che ha ricevuto in poco tempo centinaia di migliaia di ‘like e commenti’.

La speranza per i tifosi della Rossa è una sola: dopo l’inizio difficile di questo 2020 per la Ferrari, da ultimo il già citato ritiro di Leclerc in Spagna per un guaio elettrico, si attendono con ansia miglioramenti in vista di Spa (30 agosto) e per l’appunto Monza (6 settembre). Monza insieme a Mugello e Imola rappresentano il trittico di gare italiane e che risvegliano emozioni e nuove sensazioni nei tifosi, pronti per guardare il loro capitano.