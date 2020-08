Morto per cause ignote Jack Sherman, storico secondo chitarrista dei Red Hot Chili Peppers. Aveva 64 anni.

I rapporti con la band non erano dei migliori, tra Jack Sherman e Anthony Kiedis e Flea c’erano profonde incompatibilità caratteriali che portano al suo abbandono ai Red Hot Chili Peppers.

Un rapporto altalenante tra Sherman e i RHCP

Dunque, il periodo di Sherman nella band non è stato di lunga durata: sostituì il chitarrista Hillel Slovak per la prima volta nel 1983, ha preso parte alle registrazioni del primo disco, uscito nel 1984, e co-scrisse gran parte di “Freaky Styley“, pubblicato nel 1985.

Tuttavia, quando uscì l’album, Sherman era fuori dal gruppo e Slovak era rientrato, in uno dei tanti avvicendamenti. Sherman è stato comunque ascoltato in ruoli minori in altri due album dei Chili Peppers, “Mother’s Milk” e “The Abbey Road EP”.

Dopo aver lasciato i Chili Peppers, Sherman è stato tuttavia molto richiesto come session player tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, assumendo il ruolo di protagonista in “Notes from the Lost Civilization” di Tonio K. e di Bob Dylan ” Knocked Out Loaded ”e gli album di George Clinton e Feargal Sharkey.

Nonostante i rapporti molto tesi, tanto da non venire citato per gli onori della Rock & Roll Hall of Fame quando il gruppo vi fu introdotto otto anni fa, l’annuncio della morte di Sherman è arrivato proprio dalla band. i RHCP hanno commemorato il chitarrista con un post instagram:

“Noi della famiglia RHCP vorremmo augurare a Jack Sherman una viaggio sereno nell’aldilà. Jack ha suonato nel nostro album di debutto e nel nostro primo tour negli Stati Uniti. Era un ragazzo unico e lo ringraziamo per tutti i momenti buoni, cattivi e intermedi“.

