Allerta alimentare della farina di riso contenente un allergene. Tutte le indicazioni per riconoscerla.

Quando si parla di alimentazione, la cosa che conta di più è la salubrità degli alimenti. A ciò si unisce anche la sicurezza di poter contare sulla dicitura degli ingredienti. Cosa che vale in modo particolare per le persone con allergie o intolleranze alimentari. A tal proposito, mantenersi sempre aggiornati sulle varie allerte è un buon modo per giocare d’anticipo e riconoscere eventuali alimenti non idonei ancor prima di consumarli.

In questi giorni, ad esempio, è stato ritirato un lotto di farina di riso che può contenere tracce di soia. A seguire tutte le informazioni per riconoscerlo e riconsegnarlo presso il punto vendita.

Ritirata farina di riso per presenza di allergene

La notizia arriva direttamente dal sito del Ministero della Salute che ha emanato la notizia del ritiro di una nota farina di riso. Il problema è la presenza di soia, sebbene questa non sia indicata sulla confezione. Ecco le informazioni necessarie per riconoscerla.

Tipo di prodotto: Farina di riso senza glutine

Marchio: Molino Chiavazza

Confezione: da 500 grammi

Lotto di produzione: 025360

Nome del produttore: Molino Fratelli Chiavazza S.p.A via Racconigi 5 – 12030 Casalgrasso CN

Sede dello stabilimento: Pancalieri To via Pinerolo 75

Data di scadenza: 15/03/2021

Motivo del richiamo: Presenza contaminazione da soia

Sul sito dei ministero è presente una nota che avvisa i clienti allergici alla soia ed in possesso del lotto sopra indicato di non consumare il prodotto e di restituirlo presso il punto vendita per ottenere la sostituzione o il rimborso. Ciò andrà fatto entro il 6 Settembre 2020.

Per chi è allergico, consumare un alimento che contiene la sostanza che scatena reazioni (a volte anche gravi) è un problema che non va in alcun modo sottolineato. Purtroppo, nonostante la grande attenzione messa in atto dalle varie case che producono alimenti, è sempre possibile incorrere in qualche errore….

Per questo motivo è importante informarsi sempre circa gli alimenti che si consumano ogni giorno. In questo modo oltre ad essere dei consumatori più consapevoli ci si prenderà maggiormente cura della propria salute.