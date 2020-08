Kevin Boateng e la dedica a Melissa Satta: “Sono qui per restare”

Kevin Boateng e Melissa Satta hanno ritrovato l’amore: a dimostrarlo una romanticissima dedica da parte del calciatore.

Kevin Boateng e Melissa Satta sono la più classica delle coppie dei primi anni Duemila: la valletta e il calciatore o, come in questo caso, la velina e il calciatore.

Nonostante le apparenze e i cliché, però, Kevin e Melissa hanno dimostrato di avere un amore profondissimo l’uno verso l’altra e di essere in grado di aggiustare le cose piuttosto che gettarle al vento.

Nel corso dell’ultimo anno i due si erano separati: i motivi della crisi non sono mai stati resi noti per una scelta di massima discrezione molto rara tra i personaggi famosi. Con ogni probabilità i due intendevano anche proteggere la serenità del piccolo Maddox, 6 anni.

Esattamente come non hanno fatto trapelare nulla sulle cause della loro separazione (ma tutti avevano pensato a un tradimento), Kevin e Melissa non hanno rilasciato alcuna dichiarazione sui motivi che li hanno riavvicinati fino a che la cosa non è diventata sicura. Solo allora Melissa si è confidata con Silvia Toffanin in una lunga intervista a Verissimo.

I due hanno cominciato semplicemente a farsi vedere di nuovo insieme e non hanno condiviso assolutamente nulla con la stampa.

Come sempre capita, però, d’estate il gossip si fa più intenso e, nonostante tutto, avevano cominciato a circolare di nuovo notizie in merito a una nuova crisi che sarebbe arrivata a minare di nuovo la serenità familiare della coppia.

Da vero uomo d’azione, Kevin Boateng ha deciso di mettere immediatamente a tacere le voci e lo ha fatto nel modo più romantico possibile: con una dedica pubblica d’amore.

Kevin Boateng a Melissa Satta: “Sono qui per restare”

Le discussioni e le incomprensioni non possono mai essere considerate davvero alle spalle, dal momento che potrebbero presentarsi in altre forme in un altro qualsiasi momento.

Proprio per questo motivo Kevin Boateng e Meilissa Satta hanno sempre voluto dimostrare grande maturità e molta prudenza nella gestione della nuova fase del loro amore.

Nonostante questo, le fotografie di famiglia e quelle di una serena vacanza in Sardegna non lascerebbero dubbi sulla loro ritrovata serenità.

Evidentemente però a Kevin Prince Boateng non è bastato e il calciatore ha voluto ribadire via social tutto il proprio amore per Melissa Satta nonché il desiderio di impegnarsi anima e corpo affinché la loro relazione continui su basi solide e sia in grado di superare anche gli ostacoli futuri.

“Non sono perfetto. Dico cose stupide, rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno fatto del male. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amatemi o no. Ma faccio una promessa: se sono qui è per rimanere qui per sempre” ha scritto il calciatore, in inglese, in calce a una bellissima foto di coppia che è stata ripubblicata anche sul profilo di Melissa (anche se senza la dedica).

I follower dell’ex velina si sono detti assolutamente entusiasti della mossa di Kevin, che sarebbe riuscito a spazzare via le sgradevoli voci che stavano circolando in merito a una nuova crisi della coppia.

“Siete una bella coppia e una splendida famiglia” hanno commento molto follower che, non troppo tempo fa, hanno visto riapparire sul profilo di Melissa una bellissima foto del matrimonio, celebrato quattro anni fa con la partecipazione di moltissime star della tv.