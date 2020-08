Chicche di patate con zucchine, fiori di zucca e robiola: primo estivo

Le chicche di patate con zucchine, fiori di zucca e robiola sono un primo piatto estivo golosissimo. Provare per credere.

Se siete alla ricerca di un primo piatto estivo golosissimo ecco a voi le chicche di patate condite con una deliziosa salsa a base di zucchine, fiori di zucca e robiola.

Una ricetta in grado di allietare tutti i palati, anche quelli più difficili. Grazie alla sua delicatezza e cremosità questo piatto sarà molto gradito anche ai vostri bambini.

Zucchine e fiori di zucca simbolo per antonomasia delle tavole estive diventeranno i protagonisti di questo primo piatto gradevole anche nelle giornate più calde. Vediamo come si prepara.

Ecco la fresca ricetta delle chicche di patate con zucchine, fiori di zucca e robiola

D’estate capita spesso di non avere troppo voglia di cucinare. Complice il caldo e le belle giornate ci ritroviamo a preparare pranzi e cene in poco tempo e in maniera piuttosto sbrigativa.

A tal proposito ecco una ricetta per un primo estivo di tutto rispetto da preparare in pochissimo tempo. Si tratta delle chicche di patate condite con zucchine, fiori di zucca e robiola. Scopriamo di più su questo delizioso piatto.

Ingredienti

500 g di gnocchi di patate freschi

3 zucchine chiare

6 fiori di zucca

1/2 cipolla

80 g di robiola fresca

sale q.b.

pepe q.b.

olio extra vergine di oliva q.b.

Procedimento

Iniziamo mettendo a bollire una pentola con dell’acqua salata per cuocere i nostri gnocchi o chicche di patate.

A questo proposito possiamo comprare quelli già pronti o se abbiamo tempo e voglia farli noi direttamente a mano. Ecco qua la ricetta per cimentarsi nella preparazione degli gnocchi fatti in casa.

Occupiamoci ora delle zucchine, dopo averle lavate e spuntate tagliamole a rondelle. Quindi puliamo i fiori di zucca eliminando il pistillo centrale. Laviamoli e asciughiamoli poi con della carta assorbente. Quindi tritiamoli grossolanamente.

A questo punto tritiamo mezza cipolla e mettiamola a soffriggere con un giro d’olio extravergine di oliva in una padella. Dopo qualche minuto aggiungiamo le zucchine tagliate a rondelle, saliamo e pepiamo a piacere quindi aggiungiamo un bicchiere di acqua calda e copriamo con un coperchio abbassando la fiamma. Lasciamo così ammorbidire le nostre zucchine per 5-6 minuti.

A questo punto procediamo con la cottura degli gnocchi nell’acqua salata. Quando vengono a galla significa che saranno cotti e quindi andranno scolati con una schiumarola e trasferiti direttamente nella padella delle zucchine. Lasciamoli insaporire qualche secondo quindi spegniamo il fuoco e aggiungiamo i fiori di zucca tritati. Mescoliamo bene, fino a che i fiori non saranno diventati morbidi. A questo punto possiamo completare il nostro piatto aggiungendo la robiola fresca. Se necessario possiamo mettere un po’ di acqua calda di cottura e con l’aiuto di un cucchiaio di legno mescoliamo fino a che gli gnocchi non raggiungono la cremosità desiderata.

Serviamo in tavola e se vogliamo possiamo aggiungere anche qualche foglia di basilico per decorare e profumare il piatto.

(fonte: Youtube: Cucinandomelagodo)