L’attore di Stranger Things che presta il volto a Dustin si è dato da fare. Difatti in attesa che riapra il set della quarta stagione a settembre, dice l’Hollywood Reporter, si è trovato un nuovo lavoro a Long Beach.

Sì sa in tempo di Covid-19 bisogna reinventarsi. Ed è quello che l’attore 17enne Gaten Matarazzo ha fatto in questo periodo caratterizzato dal lockdown.

Anche le star di Hollywood si arrangiano come meglio possono in questo periodo altamente difficile e complesso. Difatti in attesa della riapertura del set di Stranger Things 4, che dalle anticipazioni di David Hobour sarà ricca di colpi di scena e rivelazioni il giovane attore non si è dato per vinto. Ma ha trovato l’occasione per mantenersi impegnato.

Gaten sta lavorando insieme ad alcuni membri della sua famiglia per un ristorante a Long Beach Island, nel New Jersey, e consegna cibo a domicilio con la bici. Molti fan lo hanno intercettato con la divisa da cameriere, cappello e mascherina sul volto.

L’attività lo tiene piuttosto impegnato e ha messo in allerta i fan della serie: infatti è partita la caccia al ristorante per ordinare e incontrare l’attore che ci ha fatto sognare nella terza stagione con il duetto insieme a Suzie di “NeverEnding Story“.