Ultimo, in vacanza in Sardegna, pubblica una dedica agli amici con cui è cresciuto e con cui sta vivendo le esperienze più importanti della sua vita.

Bellissima dedica di Ultimo agli amici con cui sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna. Niccolò Moriconi, oltre a pubblicare video in cui canta per la gioia dei suoi fans, tra le storie di Instagram, ha pubblicato una foto in compagnia degli amici di sempre con cui si sta rilassando tra giornate al mare e di semplice divertimento.

Ultimo, la dedica agli amici e ai fan con Piccola stella

“Crescere insieme, vivere insieme”: con queste parole, Ultimo si è lasciato andare ad una dedica per gli amici di sempre, quelli che ci sono sempre stati e che gioiscono con lui dei suoi successi e lo aiutano nei momenti difficili. A completare tutto è un cuore rosso che indica il forte legame che Niccolò ha con le persone che lo circondano.

Semplice, legato alla famiglia e agli amici tra cui c’è anche Fabrizio Moro che, in occasione dei suoi 24 anni, gli ha dedicato un messaggio di auguri, Niccolò si sta rilassando in Sardegna in attesa di poter tornare a suonare presto dal vivo.

Il tour negli stadi, causa coronavirus, è stato posticipato al 2021. Ai fans, però, nonostante sia in vacanza, regala non solo foto in cui sfoggia tatuaggi e muscoli, ma anche video in cui, con una sola chitarra, intona alcune delle sue canzoni più amate.

Nell’ultimo video pubblicato sui suoi canali social, con il mare a rendere tutto più suggestivo, Ultimo intona Piccola Stella. Pochi secondi che hanno ottenuto più di 600mila visualizzazioni e più di 14mila commenti.

Visualizza questo post su Instagram sei la piccola stella che porto Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan) in data: 12 Ago 2020 alle ore 10:32 PDT

“La bravura e il coraggio di cantare senza essere in studio, senza correzioni audio ed essere intonato e fenomenale! Complimenti”, “La tua voce è qualcosa di fantastico”, “La più bella di tutte”, scrivono i fans.