Emma Marrone bellissima al tramonto e spunta il “Ti amo” – Foto

Emma Marrone, in vacanza, pubblica foto scattate al tramonto in cui, al naturale e con i capelli al vento è assolutamente bellissima e spunta il “ti amo”.

Emma Marrone bellissima al tramonto. In vacanza, la cantante salentina si sta rilassando prima di tornare a lavoro come giudice di X Factor senza, tuttavia, dimenticare i suoi fans a cui, ogni giorno, regala foto e video ricevendo puntualmente tantissimi like e commenti. Tra i tanti, tuttavia, è spuntato anche un “ti amo” che non è passato inosservato ai followers più attenti.

Emma Marrone, il “Ti amo” conquista i fans: ecco chi l’ha scritto

Emma Marrone felice, naturale, abbronzata e bellissima. La cantante salentina che, nelle scorse ore ha pianto la scomparsa della giovane Antonella, ha pubblicato una serie di foto scattate al tramonto tra le quali spicca anche un suo selfie. “Che poi alla fine non bisogna per forza dare un senso alle cose”, ha scritto poi nella didascalia la cantante, in vacanza con gli amici con cui sta girando tra le bellissime località della Costiera Amalfitana.

Come accade con ogni sua foto, i like e i commenti sono stati tantissimi. Tuttavia, il commento che ha conquistato tutti è stato quel “Ti amo” scritto da una persona davvero speciale. A scrivere il messaggio d’amore ad Emma è stato il suo grande amico Francesco Scognamiglio, lo stilista che veste spesso Emma in occasioni speciali.

“Io ti amo e lo sai”, ha scritto lo stilista che sta trascorrendo con lei le vacanze. Nessun like o commento, invece, da parte del modello Nikolai Danielsen che in molti considerano il suo, nuovo, presunto fidanzato e con cui è stata beccata durante un giro a Roma in compagnia di altri amici.

Emma, dal canto suo, non commenta i rumors sulla sua vita privata scegliendo la strada del silenzio e volendo far parlare di sè esclusivamente per il suo lavoro. E a tal proposito, i fans attendo con ansia l’uscita del suo nuovo singolo che ha annunciato per la fine di agosto.