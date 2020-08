Emma Marrone piange la morte di Antonella sui social. Lo struggente addio: “Ho il cuore spezzato. Non scorderò mai il tuo viso. Proteggici da lassù”.

Emma Marrone piange la morte di Antonella, una giovane ragazza che appare con lei nella foto, scomparsa dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro un destino beffardo. Un messaggio che la cantante salentina ha pubblicato tra le storie di Instagram condividendo con i suoi followers l’immenso dolore che sta provando in questo momento.

Emma Marrone piange Antonella: “Sei volata via dopo aver combattuto contro un destino avverso”

“Ciao piccoletta mia. Sei volata via dopo aver combattuto con tutte le tue forze contro un destino avverso. – ha scritto su Instagram pubblicando una storia in cui sorride accanto ad Antonella. Poi aggiunge: “Ho il cuore spezzato in due. Non scorderò mai la tua dolcezza e il tuo viso così pulito e puro come il tuo cuore. Ti mando un bacio. Proteggici da lassù. Ti voglio bene Antonella”, conclude la cantante.

Un dolore grande per Emma che non ha specificato chi sia la ragazza a cui ha espresso tutto il suo affetto. La scomparsa di Antonella arriva in un momento felice della vita della Marrone che potrebbe anche aver ritrovato l’amore.

Se, tuttavia, negli scorsi giorni, Emma ha regalato ai fans foto e video in cui si mostra serena, felice e sorridente mentre si gode le vacanze in compagnia degli amici, oggi, c’è spazio solo per il dolore per la prematura scomparsa di Antonella.

Ad unirsi a lei sono anche tutti i suoi fans che non la lasciano mai sola e la sostengono sempre.

Emma, poi, su Instagram, si lascia spesso andare ad importanti riflessioni come quella in cui esorta tutti a lavorare per poter realizzare i propri desideri.

“Nella mia vita si sono avverati molti desideri. Io nel mio piccolo mi sono sempre impegnata affinché accadessero delle cose. L’universo ci ascolta .. e accoglie i nostri pensieri ..chiudete gli occhi senza aver paura di chiedere “troppo”. Le cose accadono… a volte ci vuole un po’ più di tempo e bisogna avere tanta pazienza. Credo a Babbo Natale così come credo nella magia della notte di San Lorenzo. Esprimete i vostri desideri ma abbiate anche il coraggio e la forza per far sì che si realizzino. Fidatevi di me. Con amore”, ha scritto.