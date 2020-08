Antonella Elia fa il bagno nel lago gelido. E Signorini? Sconsolato

Antonella Elia, Alfonso Signorini e Pupo sono in vacanza insieme per affiatare la squadra prima del GF VIP, ma il bagno al lago di Antonella fa già capire come andranno le cose.

Antonella Elia è stata la protagonista assoluta dell’ultima stagione televisiva Mediaset.

Dopo essere entrata nella Casa del Grande Fratello VIP e aver litigato con qualsiasi cosa o persona presente nella casa, la Elia e il suo compagno Pietro Delle Piane hanno dimostrato di non averne avuto abbastanza di televisione e si sono imbarcati in Temptation Island VIP.

Anche in quel caso sono stati milioni i telespettatori (e soprattutto telespettatrici) che si sono appassionate alla traballante storia d’amore tra Antonella e il suo Pietro, il quale non è uscito esattamente benissimo dall’intero percorso all’interno del programma.

Nonostante tutto, però, il gradimento professionale di Antonella Elia è alle stelle e la volpe grigia di Canale 5, il tranquillo, discreto ma scaltro Alfonso Signorini ha capito perfettamente che Antonella è la carta vincente per il prossimo Grande Fratello VIP.

Dopo aver dato il benservito alla Nara, che oltre ad aver dato al programma già tutto quello che aveva dare si trova anche oltre confine, Alfonso Signorini ha deciso di puntare sulla totale imprevedibilità di Antonella Elia e, per cominciare a “oliare” i rapporti tra la nuova squadra di conduzione ha deciso di portare tutti in vacanza in montagna.

Proprio qui Antonella ha dimostrato ancora una volta che è esattamente quello che serve alla televisione italiana: un personaggio completamente sopra le righe e in grado di buttarsi (letteralmente) anche nelle imprese più improbabili.

Antonella Elia, il bagno al lago e lo “sconforto” di Alfonso Signorini

Antonella Elia ha sempre dimostrato di avere una profondissima connessione con la natura selvaggia. Chi si ricorda della sua partecipazione a una delle primissime edizioni de L’Isola dei Famosi ricorderà certamente le lunghe esplorazioni della Elia nella foresta di Mangrovie e il suo accorato addio all’Isola quando venne il momento di tornare alla civiltà.

La vacanza a Cortina d’Ampezzo insieme a Pupo e Alfonso Signorini è stata quindi un’occasione preziosissima per tornare a toccare con mano le bellezze della natura incontaminata.

Un video assolutamente esilarante è stato pubblicato proprio da Antonella (anche se con ogni probabilità è stato girato da Pupo) e ha immortalato la decisione della Elia di fare il bagno in un lago nonostante il fatto che, essendo un lago alpino, con ogni probabilità le sue acque sarebbero state gelide.

Senza degnarsi di ascoltare Signorini, che le sconsigliava vivamente di fare una cosa del genere, la Elia ha deciso comunque di entrare in acqua ma ha dovuto ammettere che la temperatura era davvero bassa.

A quel punto è cominciato un siparietto che sembra davvero la perfetta anticipazione di quello che vedremo durante la prossima edizione del Grande Fratello VIP: la Elia che da di matto e Signorini che tenta di limitare i danni (ma poi si arrende).

E mentre pronunciava la frase “Come non farsi riconoscere”, Alfonso Signorini ha abbandonato in acqua la Elia (che nel frattempo urlava come un’ossessa) e ha invitato Pupo a seguirlo, abbandonando “la pazza” al suo destino.

La Elia si sarà fatta scoraggiare dalla disapprovazione di Signorini? Non è affatto nella corde dell’ex valletta della Ruota della Fortuna! Con ogni probabilità i due accompagnatori si saranno rassegnati ad aspettare che Antonella tornasse su e si asciugasse almeno un po’ prima di riprendere il trekking.