llllIgnazio Moser dimentica Cecilia Rodriguez con Anna Safroncik? Secondo il settimanale Oggi, il ciclista sarebbe vicino all’attrice.

La crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sarebbe insanabile al punto che Alberto Dandolo, in esclusiva per il settimanale Oggi, parla di rottura definitiva. Secondo il giornalista, tuttavia, in quel della Sardegna, Ignazio Moser si sarebbe avvicinato alla bellissima attrice Anna Safroncik, anche lei in vacanza a Porto Cervo. Tra Ignazio e Cecilia, dunque, sarebbe davvero tutto finito?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: il settimanale Oggi lancia lo scoop su Anna Safroncik

Non sembra essere un buon momento, dal punto di vista sentimentale, per le sorelle Rodriguez. Dopo Belen che Stefano De Martino starebbe tentando di riconquistare senza successo, anche Cecilia starebbe vivendo un momento particolare della sua storia con Ignazio Moser.

Dopo l’annuncio del settimanale Chi che ha parlato della separazione in corso tra Cecilia e Ignazio, ad aggiungere nuovi dettagli alla storia è il settimanale Oggi. Alberto Dandolo, in esclusiva per il settimanale Oggi, infatti, ha raccontato cosa sarebbe successo nelle scorse ore in Sardegna.

“È ufficialmente terminata la relazione sentimentale tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo i pesanti dissidi (anche pubblici ndr) di questi ultimi giorni culminati in un litigio plateale qualche sera fa al Just Cavalli di Porto Cervo, i due si sono detti definitivamente addio“, scrive Alberto Dandolo per Oggi.

Lo scoop lanciato da Alberto Dandolo per Oggi, però, non finisce qui. “Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncick con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo…“, ha aggiunto ancora Alberto Dandolo.

Dai diretti interessati, per il momento, non è arrivato nessun commento. Come risponderanno Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez al gossip sulla loro storia d’amore? Smentiranno tutto come hanno fatto in precedenza quando si è parlato di una prima crisi o resteranno in silenzio?

I fans, nel frattempo, dopo averli seguiti nella casa del Grande Fratello Vip, si augurano di vederli nuovamente insieme, ancora più felici e innamorati.