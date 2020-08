Lady Bonolis ancora nel mirino degli haters (ma la foto ha 2000 like)

La moglie di Paolo Bonolis è un’imprenditrice di successo che ama il lusso e la bella vita: sui social però gli haters non le perdonano niente, come in questo caso.

Sonia Bruganelli, più conosciuta come Lady Bonolis, è la donna accanto alla quale Paolo Bonolis ha costruito una vita solida, tranquilla e felice.

Sonia è una donna volitiva e ambiziosa che ama la bella vita, che sa come guadagnarsela e non ha alcun problema a dimostrarlo.

Sui social la moglie di Paolo Bonolis può contare su oltre 500.000 Follower: niente male per una persona che è arrivata al mondo dello spettacolo soltanto “per vie traverse” e che nella vita di certo non fa l’influencer.

Nonostante l’affetto dimostrato dagli utenti di Instagram, però, Sonia Bruganelli è spesso presa di mira per i suoi standard di vita e per la disinvoltura con cui condivide sui social momenti della sua “vita al top”.

L’ultimo attacco da parte degli haters, però, sembra essere stato completamente fuori luogo: ecco perché se la sono presa con lei e perché probabilmente non avrebbero dovuto.

Sonia Bruganelli: attaccata dagli haters e innocente (per una volta)

Magari in altre occasioni Lady Bonolis aveva davvero esagerato con l’ostentazione del benessere della sua famiglia, ma stavolta bisogna ammettere che la colpa, più che di Sonia Bruganelli è stata di Instagram.

La moglie di Paolo Bonolis si è infatti limitata a scattare una fotografia mentre sedeva a un tavolino insieme ad alcune amiche. La didascalia della foto diceva, ironicamente: “Le donne che parlano tanto sono un luogo comune ormai superato”.

Era chiaro che Sonia e le sue amiche avessero intenzione di passare la serata a chiacchierare sorseggiando un cocktail.

Cos’ha fatto imbestialire gli haters della moglie di Paolo Bonolis? Non tanto qualcosa che la Bruganelli ha inquadrato con la fotocamera o ha scritto come didascalia, quanto il tag del luogo in cui la foto è stata scattata.

Si tratta infatti di un Hotel a Cinque Stelle di Porto Cervo, esclusiva località di vacanze in Sardegna.

Alcuni utenti di Instagram hanno fatto notare come non si trattasse di una scelta molto discreta. Qualcuno ha affermato che non era strettamente necessario affermare che si trattasse di un hotel a cinque stelle, altri che non era necessario affermare di star trascorrendo le vacanze in una delle località più care ed esclusive d’Italia.

In realtà, la scelta di indicare le stelle dell’hotel in cui si trovava non è stata esplicita da parte della moglie di Paolo Bonolis. Il resort è stato registrato su Instagram con il nome completo di stelle, quindi non c’era modo di indicare il luogo dove era stata scattata la fotografia senza indicare tutte le informazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 18 Lug 2020 alle ore 1:51 PDT

Sonia Bruganelli avrebbe comunque potuto evitare, in nome di una condotta di vita più discreta? Certo, ma non è affatto nelle sue corde. La moglie di Paolo Bonolis è tra coloro che affermano che non c’è nulla di cui vergognarsi per il fatto di essere ricchi.