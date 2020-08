Oggi nel GP del 70° anniversario a Silverstone incredibile vittoria di Max Verstappen. Il numero 33 piazza la sua Redbull davanti ai due Mercedes e alla ferrari di Charles Leclerc.

Nona vittoria in carriera per Max Verstappen:” Non me lo aspettavo, un risultato incredibile vincere qui. La strategia è stata quella giusta. La Redbull ritorna in corsa”.

Grande festa in casa Redbull che non vinceva a Silverstone dal 2016.

Hamilton beffa Bottas e si prende il secondo posto dopo aver lottato con un incredibile Charles Leclerc partito ottavo e arrivato quarto davanti a Albon quinto. Sesto e settimo Stroll e Hulkenberg con le due Racing Point.

Una grande gara per Leclerc per il sorpasso su Norris e la battaglia con Hamilton mentre una gara difficile per Sebastian Vettel a seguito del testacoda iniziare che lo fa concludere 12esimo.

Delusione in casa Mercedes,”It wasn’t our day today”

Un po’ di delusione per i due piloti di casa Mercedes, ecco le loro dichiarazioni:

Hamilton: “sono grado di essere riuscito ad avanzare, non è il risultato che volevo ma sono contento di essere riuscito a prendere Bottas“, ha dichiarato ai microfoni il pluricampione del mondo che, ha guadagnato il giro più veloce del GP del 70° anniversario di Silverstone.

Bottas: “Quando parti dalla pole e chiudi al terzo posto non è ideale”.

Nella classifica mondiale, Hamilton detiene il primato, Verstappen supera Bottas.