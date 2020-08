Uomini e Donne presenta 3 aspiranti tronisti, ma la scelta è tua

La redazione di Uomini e Donne ha presentato tre aspiranti tronisti, ma è il pubblico a scegliere chi tra loro si siederà sulla poltrona rossa.

La redazione di Uomini e Donne aveva anticipato che a breve avremmo tutti ricevuto una sorpresa da parte loro e oggi sono stati di parola, come loro solito. Gli autori di Maria De Filippi, sugli account ufficiali del programma, hanno presentato ben tre aspiranti tronisti. Perché aspiranti? Perché, a differenza delle passate stagioni, sarà il pubblico da casa a scegliere chi tra loro diventerà un tronista a tutti gli effetti e chi invece se ne tornerà a casa a guardare il programma comodamente seduto sulla poltrona del soggiorno.

I ragazzi presentati sono tre, come anticipato, ma soltanto due di loro otterranno il favore del pubblico. Per votare occorre vedere i loro video di presentazione, che trovate qui, e poi successivamente votare al sondaggio, che invece trovate a quest’altro link

Ma chi sono i 3 aspiranti tronisti di Uomini e Donne? I loro nomi sono Davide, Gianluca e Blanda. Conosciamoli meglio insieme.

Davide Donadei: chi è l’aspirante tronista di Uomini e Donne

Il primo ragazzo a fare la sua presentazione è Davide Donadei. Lui ha 25 anni ed è originario di un paese vicino Gallipoli. Nella vita svolge la professione di ristoratore, mentre nel campo sentimentale non se la passa così bene come sul lavoro. Il motivo? Davide ha avuto non poche difficoltà a causa del suo difficile passato.

Se pensate che il potenziale tronista di Uomini e Donne si riferisca a qualche relazione andata male, che gli ha fatto perdere la fiducia nel genere femminile, beh vi sbagliate di grosso. Il suo passato problematico passato risale a suo padre, che ha avuto non pochi problemi con la giustizia. Tant’è che Davide non ha mai conosciuto le famiglie delle sue ex fidanzate, in quanto avevano paura che il suo cognome potesse condizionare i loro parenti, in quanto abbastanza noto nel mondo della cronaca.

Gianluca De Matteis: chi è l’aspirante tronista di Uomini e Donne

Gianluca De Matteis è il secondo aspirante tronista di questa stagione del Trono Classico che ci è stato presentato dalla redazione, tra l’altro Raffaella Mennoia, una degli autori, si è lasciata andare ad un lungo sfogo sull’operazione subita qualche tempo fa. Lui ha 30 anni e lavoro come fisioterapista per una clinica privata, ma svolge questa professione anche in maniera autonoma.

Tra le sue passioni ci sono la moto e i viaggi, che lo hanno aiutato ad aprire i suoi orizzonti e a fargli trovare un lato positivo nelle mille difficoltà della vita. Gianluca si definisce uno stronz* e crede che anche nella vita reale esistano ruoli ben definiti come quello del “tronista” e del “corteggiatore”.

Gianluca ha svelato che vorrebbe prendere parte al programma di Maria De Filippi perché crede sia una buona opportunità per conoscere più ragazze senza affrettare i tempi.

Davide Blanda: chi è l’aspirante tronista di Uomini e Donne

Davide Blanda è l’ultimo degli aspiranti tronisti di quest’edizione. Lui ha 26 anni e lavora in un’azienda alimentare. Nel tempo libero, insieme a suo fratello, si diletta a fare dei video su Tik Tok. Video che riscuotono un certo successo sulla piattaforma social seguita da un pubblico giovanissimo.

Davide, alla tenera età di 19 anni, ha avuto una relazione con una donna molto più grande di lui e per questo motivo non disdegnerebbe il corteggiamento da parte di una persona più adulta anche all’interno del dating show di Maria De Filippi su canale 5. Al momento è single da qualche tempo in quanto non riesce a trovare una ragazza con cui creare un certo tipo di affinità mentale. Per il ruolo di tronista, invece, ha le idee ben chiare: vuole corteggiare oltre ad essere corteggiato.

Quale dei tre potenziali tronisti preferisci? Non dimenticare di votare sul sito il tuo preferito, in modo tale da vederlo sul piccolo schermo durante la prossima stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Perché soltanto due dei tre ragazzi presentati oggi riusciranno ad iniziare il tanto ambito percorso negli studi Elios di Roma.