Incendi in Sardegna: fiamme nel Nuorese e Canadair in azione – VIDEO

Continuano gli incendi in Sardegna, in particolare nella zona del Nuorese. Oggi un Canadair sta intervenendo a Torpè, in località Unchile.

Continua a bruciare la Sardegna, in particolare la zona del Nuorese. Dopo i roghi che hanno incendiato le campagne e le aziende agricole tra Orgosolo e Sarule, oggi un Canadair in arrivo da Olbia sta intervenendo a Torpè, in località Unchile per fermare un altro incendio.

Il fuoco che in questi giorni sta bruciando la Sardegna, nello specifico la provincia di Nuoro, è alimentato dal forte vento di maestrale che da domenica sera sta soffiando sull’Isola.

È notizia di pochi giorni fa anche l’incendio che si è sviluppato nel cuore di Roma e che ha infiammato anche parte della Riserva Naturale di Monte Mario.