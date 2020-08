Vacanze al mare o in montagna? Oppure in giro per una località culturale? Dove vai non importa. Quello che conta è che nel tuo beauty case da viaggio ci siano 5 prodotti indispensabili. Guardiamo insieme quali.

Creme per il viso, ombretti, rossetti, mascara e eyeliner chi più ne ha più ne metta. Ma sono davvero tutti indispensabili?

Solitamente quando si parte per una vacanza si cerca di limitare il carico portando con sé soltanto quei prodotti di cui non si può fare a meno. Ma organizzare il beauty case per la partenza è una sfida ardua anche per la viaggiatrice più esperta e temeraria che dovrà organizzarlo in modo pratico e veloce.

In questa lista scopriremo insieme quali sono i 10 must-have del nostro beauty case da viaggio.

I 5 prodotti da avere nel beauty case da viaggio

Crema viso Fonte: iStock Photo1.CREMA PER IL VISO

il primo prodotto da portarsi dietro è sicuramente la crema per il viso, meglio ancora se idratante e con protezione solare. Le lunghe camminate sotto il sole cocente e i bagni a mare tendono a seccare la pelle oltre che accelerare il processo di invecchiamento.

Avere una pelle idratata, dunque non solo è utile a livello estetico per garantire un aspetto sano al proprio viso, ma anche per nutrirla dall’interno donandole un aspetto morbido e fresco e proteggendola dagli attacchi dei raggi UVA e UVB del sole.

L’idratazione è quindi molto importante e la pelle.

2.SALVIETTE STRUCCANTI

Pratiche e comode da portare in valigia, le salviette struccanti sono la soluzione per qualunque viaggio anche il più avventuriero. Ideali per tutti quei casi in cui non puoi struccarti il viso perfettamente. Le salviette struccanti non sono altro che lembi di tessuto in cotone imbevuti di latte detergente e acqua che non necessitano di risciacquo.

Ideali quindi per i mesi estivi per rimuovere velocemente un make up leggero o per apportare modifiche immediate ad esso.

In commercio ne esistono di diversi tipi e brand e addirittura possono svolgere più di una funzione: struccaggio, detersione e idratazione. La peculiarità sta nel scegliere quelle più adatte alle proprie esigenze (pelle sensibile, grassa, normale, secca).

3.BB CREAM

Niente basi pesanti e fondotinta extra-coprente, in estate vince l’abbronzatura! Ma per chi si sentisse a suo agio con un po’ di copertura sul viso, magari per via di acne e macchie della pelle la soluzione si chiama BB CREAM!

La BB cream è una crema colorata creato appositamente per la copertura di imperfezioni del viso, uniformare e illuminare l’incarnato.

Dalla texture leggera, la BB cream permette una medio-bassa copertura (a seconda del brand) e allo stesso tempo può essere arricchita di SPF per proteggerci dai raggi ultravioletti del sole.

4.MASCARA

Toglieteci tutto ma non il mascara! Definisce lo sguardo e lo allunga, voluminizza le nostre ciglia e rende i nostri occhi più grandi e luminosi. Il mascara è il miglior amico delle donne ma occhio a non commettere questi 5 errori nell’applicarlo. In commercio ne esistono di diversi, a seconda dell’effetto desiderato.

Mai andare in vacanza senza mascara!

5. ROSSETTO

Nella mattinata e nel primo pomeriggio, tra il mare o il giro in montagna non ci trucchiamo particolarmente ma in serata abbiamo una cena galante e vogliamo trasformare il nostro look da giorno in un look da sera? Semplice basta mettere un po’ di rossetto.

Creamy, liquid o matitone labbra.. la scelta è ampia, così come le colorazioni in commercio: ad ogni donna il suo colore preferito!

Un segreto: a secondo della colorazione il rossetto può essere utilizzato sulle gote come blush o sulla palpebra mobile come ombretto cremoso. Per questo motivo in una qualunque pochette da viaggio, che sia piccola o grande il rossetto non deve mai mancare.

Questi sono i 5 prodotti must-have, che non dovrebbero mai mancare in un beauty case da viaggio.