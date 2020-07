Incendio a Roma: in fiamme la riserva naturale di Monte Mario – VIDEO

Nella giornata di oggi 30 Luglio nel cuore di Roma si è sviluppato un incendio che ha infiammato anche parte della Riserva Naturale di Monte Mario.

A dare l’allarme sono stati i residenti delle palazzine sfiorate dall’incendio: sul posto sono arrivati tempestivamente i Vigili del Fuoco nel tentativo di spegnere le fiamme e limitare i danni.

Sfortunatamente però l’incendio, che si è sviluppato nei quartieri di Prati e Balduina si è diffuso a macchia d’olio, sostenuto dal vento continuo che in queste ore sta soffiando sulla zona.

A essere stata particolarmente colpita dalle fiamme è la collina di Monte Ciocci, uno dei punti più panoramici di Roma ma che attualmente versa in uno stato di semi abbandono.

Per garantire la sicurezza dei cittadini Via Pietro De Cristofaro e Via Anastasio II sono state chiuse al traffico per alcune ore al fine di consentire l’arrivo e il lavoro dell’elicottero anti incendio utilizzato per domare fiamme estese, soprattutto nelle zone boschive. I disagi alla circolazione sono durati fino alle 16:30, ora in cui le due strade sono state riaperte.

A essere minacciate dalle fiamme non soltanto le abitazioni di privati cittadini ma anche l’istituto agrario Domizia Lucilla.

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio, ma saranno svolte indagini.