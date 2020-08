Baby K chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Claudia Nahum, in arte Baby K, è una cantante di 36 anni. Lei è nata il 5 febbraio del 1983 a Singapore da genitori italiani. Cresce a Londra dove studia alla Harrow School of Young Musicians, e solo successivamente si trasferisce a Roma. In età adolescenziale si avvicina alla musica MC’ing (Master of Ceremonies) una delle discipline che compongono l’hip hop.

Oggi è una cantante e rapper conosciuta a livello internazionale e vanta moltissime collaborazioni. Vive a Milano.

Nome: Claudia Nahum

Nome d’arte: Baby K

Data di nascita: 5 febbraio 1983

Età: 36 anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Cantante

Titolo di studio: Harrow School of Young Musicians

Luogo di nascita: Singapore

Altezza: 162 cm

Peso: 52 kg

Account social: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter

Sito Web: https://www.babyk.it

Baby K: vita privata

Baby K lascia trapelare davvero poco sulla sua vita privata infatti ci tiene molto alla sua privacy. Però un fatto è certo, nel 2006 la cantante aveva una relazione con il collega Amir. In seguito si fidanza con un misterioso ragazzo con il quale sembra avesse una relazione seria ma purtroppo la loro storia è terminata. Da allora non si è più saputo nulla della sua vita privata. Oggi la cantante è fidanzata con un ragazzo di cui non sappiamo il nome. Su di lui, a Fampage, ha rivelato: “È un ragazzo per bene, normale. Non fa ne l’attore ne il cantante. È un bravo ragazzo”.

Baby K: tatuaggi

Baby K ha due piccole scritte sopra ai gomiti: “gold” e “platinum” che si è voluta tatuare per rappresentare i riconoscimenti ottenuti dai suoi dischi. Un altro tatuaggio visibile è quello che raffigura due frecce incrociate, ma ne ha altri in punti nascosti, che per ora non vuole svelare: “L’unico che si vede sono le frecce, simbolo di precisione, ma anche del fatto che per arrivare al bersaglio prima bisogna fare una passo indietro. Gli altri due sono in punti nascosti, che può vedere solo chi scelgo io.”

Baby K: carriera

Baby K è una cantante e rapper conosciuta a livello internazionale e vanta moltissime collaborazioni, tra le quali quella con Bassi Maestro, Vacca, Rayden, Amir, Tiziano Ferro e Giusy Ferreri, Marracash e Fabri Fibra.

Lei debutta come cantante nel 2006 collaborando con il rapper Amir. Due anni dopo esce il suo primo EP da solista, che si chiama S.O.S e nel 2010 è il turno di Femmina Alfa. Nel 2011 inoltre è proprio Baby K ad aprire le date di alcuni concerti di Marracash e Guè Pequeno e l’anno successivo apre le date di una famosissima rapper americana: Niky Minaj, nel suo Pink Friday Tour.

Nel 2012 realizza il suo terzo EP Lezioni di volo, l’anno successivo esce il suo primo album Una seria, prodotto dalla Sony e da Tiziano Ferro. Il disco ha un grande riscontro positivo e uno dei singoli, Killer, realizzato con Tiziano Ferro, si piazza al primo posto nella classifica di iTunes e alla decima posizione nella Top Singoli. In aprile parte il suo primo tour, il Killer party tour, realizzato in locali italiani. Sempre nel 2013 vince il premio per la nomination agli Mtv Italia Awards nella categoria Pepsi Best New Artist. Nello settembre realizza il brano Sei sola con Tiziano Ferro e Non cambierò mai, con la partecipazione di Marracash.

Nel 2014 esce il suo nuovo singolo Una Seria con l’intro di Fabri Fibra e pubblica il suo primo libro Come diventare femmina Alfa, edito da Mondadori. Nel 2015 esce il suo secondo album: Kiss Kiss Bang Bang che contiene il tormentone estivo Roma- Bangkok, realizzato con Giusy Ferreri. La canzone viene riconosciuto 9 volte disco di platino e si piazza alla prima posizione dei Top Singoli. Il videoclip di questo nuovo tormentone, inoltre, è il primo singolo italiano ad aver raggiunto 100 milioni di visualizzazioni ottenendo la certificazione Vevo. Nel 2017 viene pubblicato il singolo Voglio ballare con te, cantato assieme a Andrés Dvicio, il cui video raggiunge le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, diventando il secondo Vevo Certified di Baby K.

Nel 2018 la cantante pubblica i singoli Da zero a cento, grande hit estiva, e Come no. A novembre dello stesso anno viene pubblicato il suo terzo album in studio Icona.

Il 6 marzo 2020 è uscito Buenos Aires, accompagnato tre giorni più tardi dal relativo videoclip. Il 25 giugno 2020 esce il singolo Non mi basta più, il quale vede la partecipazione dell’influencer Chiara Ferragni.