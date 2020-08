Stash: età, altezza, vero nome, fidanzata e carriera

Stash è il leader dei The Kolors, una delle band più apprezzate del momento, ma chi è davvero il cantante? Età, altezza, fidanzata, carriera e curiosità.

Stash è il leader dei The Kolors, band napoletana che ha trovato il successo partecipando e vincendo ad Amici nel 2015. Gli altri membri della band sono suo fratello Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni), ma chi è davvero Stash? Andiamo a scoprire tutti i suoi segreti.

Stash: vero nome, età, altezza e carriera

Vero nome: Antonio Fiordipinto

Data di nascita: 7 luglio 1989

Età: 31 anni

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Cantante

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Caserta

Altezza: 188 cm

Peso: 80 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: http://www.thekolors.com/it/

Antonio Stash Fiordispino, in arte Stash, nasce a Caserta il 7 luglio 1989. Grazie allo studio di registrazione del padre, si avvicina subito alla musica crescendo con i brani dei Michael Jackson, i Pink Floyd, i Queen e Pino Daniele.

Amante dei tatuaggi, ne ha diversi dedicati alla musica come quello con il volto di Michael Jackson presente sull’avambraccio sinistro. Nel 2010, insieme al fratello Alex e a Daniele Mona fonda la band dei The Kolors con cui comincia a suonare nei locali. Aprono i concerti di alcuni artisti famosi, Paolo Nutini, Gossip e Hurts. Nel 2014 pubblicano il loro primo album I want. Il grande successo, però, arriva nel 2015 quando partecipano e vincono Amici di Maria De Filippi.

Nel 2018 partecipano, per la prima volta, al Festival di Sanremo con una canzone in italiano, con il titolo Frida. Il 15 maggio 2019 esce la collaborazione Pensare male con Elodie mentre nel 2020 arriva il singolo Non è vero.

Stash fidanzato con Giulia Belmonte e presto padre

Dopo una lunga relazione con Carmen Fiorentino, il leader dei The Kolors è attualmente fidanzato con Giulia Belmonte che, tra qualche mese, lo renderà presto padre di una bambina. La paternirà del cantante è stata annunciata durante la finale di Amici Speciali direttamente da Maria De Filippi.

“Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto.

Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”, ha scritto poi il cantante su Instagram.