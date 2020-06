Giulia Belmonte, chi è la fidanzata di Stash dei The Kolors che aspetta un figlio dal cantante? La foto dell’ecografia pubblicata sul profilo Instagram di lei.

Si chiama Giulia Belmonte la fidanzata incinta di Stash dei The Kolors. A confermare tutto è stata la stessa Giulia che, su Instagram, tra le storie, ha pubblicato proprio l‘immagine dell’ecografia trasmessa in diretta da Maria De Filippi per annunciare la paternità del cantante dei The Kolors.

Giulia Belmonte, fidanzata incinta di Stash: “la musica più bella”

Con l’immagine che vedete qui sopra in cui è taggato Stash dei The Kolors che hanno rinunciato alla finale di Amici Speciali, Giulia Belmonte ha ufficializzato il suo fidanzamento con il cantante a cui, tra qualche mese, regalerà il primo figlio. Giulia laureata in Scienze della Comunicazione, è una giornalista televisiva ed è assolutamente bellissima. Su Instagram conta quasi 90mila followers ed è solita condividere foto in cui sfoggia la sua indiscutibile bellezza.

“Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato... come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita... Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!“, ha scritto Stash su Instagram.



Grande gioia, dunque, per Stash e la sua bellissima Giulia che hanno già cominciato a vivere l’emozione più bella.