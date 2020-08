Pelle lucida del viso: cause della sudorazione eccessiva e come combatterla

Sembra un problema stagionale ed irrisorio ma non è così: l’iperidrosi è una malattia.

Ecco le cause che rendono la pelle del viso lucida e sudata e come limitarne gli effetti peggiori.

Che sia il 31 d’Agosto o di Dicembre per voi la situazione non cambia: la pelle del viso e della fronte è sempre lucida e sudata, come se foste appena usciti dalla sauna.

Parliamoci chiaro: sudare è normale. Serve al nostro organismo per abbassare la temperatura corporea ed eliminare le tossine e quindi ben venga!

Purtroppo però se siamo vittime di questa condizione (iperidrosi o iperidrosi facciale) ci troveremo ad affrontare una sudorazione eccessiva che sul viso può diventare un problema. Applicare il trucco o baciare qualcuno sulle guance diventa un vero incubo!

Vediamo insieme quali sono le cause ed i rimedi per rimediare.

Pelle del viso lucida o unta? Ecco i rimedi

L’iperidrosi facciale è comune soprattutto nelle persone sovrappeso, negli adolescenti e nelle persone in menopausa.

Il meccanismo di sudorazione si attiva quando ci troviamo in condizioni di sovrastimolazione (paura, ansia, nervosismo o agitazione di qualsiasi tipo) e, ovviamente, quando abbiamo caldo.

Cosa possiamo fare per liberarci da questa condizione?

Il primo e più basilare consiglio è quello di avere sempre a portata di mano un fazzoletto: compratene uno in tessuto e tenetelo in tasca. Potrete scusarvi e rinfrescarvi il viso, tamponando la fronte con il fazzoletto intriso d’acqua o asciugarvi velocemente.

Fate attenzione, poi, a cosa mangiate: vietati caffeina, cibi piccanti o grassi ed alcolici in quantità eccessive. Sono tutti responsabili dell’aumento di sebo con conseguente sfogo sulla vostra pelle. Da tenere d’occhio anche i consumi di latticini e formaggi: provare per credere, una dieta più leggera aiuterà moltissimo la pelle del viso!

Ricordatevi di bere spesso e di idratarvi in maniera corretta: quando non beviamo abbastanza il corpo produce un eccesso di sebo per compensare, esattamente quello che vogliamo evitare!

Lavate il viso con criterio e consapevolezza, evitando gli errori più comuni; la detersione del viso dev’essere fatta con prodotti che non secchino eccessivamente la pelle. Sembra la soluzione migliore ma non farà altro che far reagire il corpo in maniera eccessiva producendo… ancora più sebo!

Infine applicate sempre una crema solare e protettiva sul viso prima di uscire. Vi aiuterà a tenere sotto controllo il calore e la conseguente reazione da parte del vostro viso.

Questi sono semplici consigli che possiamo seguire per provare a migliorare la salute della nostra pelle e… la nostra vita sociale! Perché non fare un tentativo?

di Federica Caliendo