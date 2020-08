Martina Colombari mangia una bomba alla crema, ma gli haters attaccano: “Lo hai rimesso a posto dopo la foto?”. Lei zittisce tutti così.

Martina Colombari pubblica la foto che vedete qui in alto in cui mangia una deliziosa bomba alla crema e scatena i commenti degli haters che la attaccano non credendo che l’abbia mangiata davvero. La risposta dell’ex Miss Italia non si è fatta attendere e le sue parole hanno strappato gli applausi dei fans che apprezzano sempre il suo modo di fare schietto e diretto.

“Dopo la foto lo hai mangiato o rimesso al posto il bombolone!!!! Secondo me era solo per fare la foto…..con questo fisico niente bomboloni!”, ha scritto un utente. “Ho solo leccato lo zucchero a velo … Ma secondo te”, ha risposto la Colombari, ma i commenti non finiscono qui.

Martina Colombari zittisce gli haters: “ ognuno deve trovare il proprio regime alimentare ma da questo dipendera’ ciò che sarete”

Bellissima e amante dello sport, Martina Colombari ha un fisico snello e asciutto che allena regolarmente. Tuttavia, spesso, l’ex Miss Italia è costretta a fare i conti con commenti poco carini e c’è sempre chi accosta alla sua immagine l’aggettico “anoressica” come è accaduto anche con la foto in cui mangia con gusto un bombolone alla crema.

“Nessuno ha dato della anoressica. Si è solo voluto scherzare. Mamma mia quanto bacchettoni”, ha scritto un utente a cui la Colombari ha risposto così – “ma cosa si è voluto scherzare? Ma vi rendete conto o no che di anoressia si muore?”.

A difendere Martina è stata una follower: “Anche io ho un fisico simile a quello di Martina, ho una bimba piccola che allatto ancora,mangio tanto (anche tanti bomboloni) e mi alleno! È così difficile credere che le persone ‘esili ‘si nutrono? Secondo voi viviamo di aria e cazzate altrui? Boh”.

La Colombari ha così concluso: “Si può mangiar sano, mangiare barrette, mangiare schifezze ( non sempre), mangiare super-food, essere vegani, vegetariani, onnivori, carnivori. Insomma ognuno deve trovare il proprio regime alimentare ma da questo dipenderà ciò che sarete”.