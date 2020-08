Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso tornano sui social dopo Temptation Island 2020 ed emozionano con due foto e una dichiarazione congiunta.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, due giorni dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island 2020, sono tornati sui social pubblicando sui rispettivi profili Instagram le stesse foto e le stesse parole di ringraziamento. Bellissimi, innamorati e con due occhi sereni e felici, Manila e Lorenzo che hanno conquistato il cuore del pubblico durante l’avventura nel programma condotto da Filippo Bisciglia, emozionano.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, il ritorno sui social dopo Temptation Island 2020: “Grazie alla vita”

“Ed ora è arrivato il momento di dirvi grazie per l’affetto e l’amore con cui ci avete sostenuto. Grazie all’incredibile famiglia di Temptation Island per aver creduto nel nostro amore e grazie alla Vita che ha regalato a me e Lorenzo una seconda possibilità“: con queste parole riprese poi anche da Lorenzo, Manila Nazzaro ha ringraziato sia il pubblico che ha sostenuto lei e il compagno durante la permanenza nel villaggio di Temptation Island sia la produzione del programma che ha deciso di scommettere sul loro amore.



Un amore che ha conquistato davvero tutti. Gli utenti di tutti i social, infatti, hanno decretato Lorenzo e Manila i più veri e i più innamorati di Temptation Island 2020. Il loro, infatti, è stato un percorso pulito nel corso del quale si sono messi completamente a nudo con Lorenzo che non ha avuto paura di piangere per Manila.

“Io questa donna me la sposo, adoro tutto di lei e adoro i suoi figli, so che ha sofferto molto in passato ma mi deve dare fiducia. Lei è la donna della mia vita, io sono l’uomo della sua. Era destino che ci incontrassimo”, ha detto Lorenzo durante il falò di confronto ed oggi la coppia è pronta per realizzare un progetto di vita insieme cominciando dalla convivenza a Roma.