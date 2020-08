Emma Marrone pubblica una foto scattata sul set del videoclip della nuova canzone e incanta tutti i fans che non nascondono l’ansia per il momento.

Caschetto biondo e mosso, canotta bianca e occhiali da sole: Emma Marrone incanta tutti con il nuovo look scelto per girare il videoclip della nuova canzone che uscirà a fine agosto e che andrà ad arricchire l’ultimo album della cantante salentina “Fortuna”.

“Baci dal set”, scrive Emma che poi aggiunge – “La canzone si chiama ( ……….. ) E io sono super simpatica. Bacetti”, aggiunge ancora la cantante che non svela il titolo del nuovo singolo scatenando l’ansia dei fans.

“Però un piccolo spoiler ce lo meritiamo”, “Sempre simpaticissima”, “Beh dal titolo già si capisce che è una bomba“, “Sgancia la bomba”, “Un infarto ogni volta”, scrivono i fan che hanno fatto partire da tempo il countdown.

Emma Marrone: boom di like per il nuovo singolo e con il nuovo look incanta

Assolutamente bellissima. Emma Marrone incanta tutti con la foto che vedete qui in alto. Nonostante il caldo, la cantante salentina è ancora a lavoro. Oltre ad essere impegnata nei casting per la nuova edizione di X Factor, Emma che ha stupito tutti pubblicando una bellissima foto in bianco e nero, sta lavorando al nuovo singolo che i fans attendono con ansia.

Per Emma è un momento davvero magico dal punto di vista professionale. Nei giorni scorsi, la cantante ha anche tirato le somme di quella che è la sua vita. Negli ultimi dieci anni, Emma non si è fermata un attimo collezionando un successo dopo l’altro.

“Soddisfatta di ciò che sto realizzando insieme a tante belle persone. Impercettibili sfumature. Così difficili da dimenticare. Così decise da trasformare. Sorrisi in lacrime”, scrive la cantante per la grande gioia dei fans.



Emma, inoltre, ha ufficializzato il calendario del tour 2021. Dopo essere stata costretta ad annullare tutto, Emma tornerà sul palco il prossimo anno.