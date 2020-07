Allerta alimentare: ritirata formagella

Un lotto di formagella è stato ritirato per possibile presenza di Esterichia coli.

Questo mese il boom di allerte alimentari sembra non volersi arrestare.

Tra le tante, una delle più recenti riguarda una formagella del Luinese. È stato infatti emanato un richiamo per un lotto specifico e tutto per presenza di Esterichia Coli.

Presenza di Esterichia coli in formagella del Luinese

Il richiamo arriva dal Ministero della Salute che sul suo sito ha emanato una nota per un lotto di formagella del Luinese. A seguire tutte le indicazioni per riconoscerla.

Nome: Formagella del Luinese DOP

Ragione sociale OSA: Azienda Agricola Il Vallone di Crivelli Mattia

Lotto di produzione: 18E

Marchio di identificazione del produttore: CE IT 03 546

Nome del produttore: Peloso Paride

Sede dello stabilimento: Via S. Pietro 12, 21030 Rancio Valcuvia (VA)

Confezione: Preincarti di vario peso

Motivo del richiamo: Rischio microbiologico – Possibile presenza di Esterichia Coli Stec

L’esterichia coli stec è un batterio pericoloso che si può trovare, tra le altre cose, nelle carni o nei formaggi a latte crudo e non pastorizzato.

I sintomi, che in genere compaiono in 3 o 4 giorni sono solitamente di tipo gastrointestinale e vanno da diarrea lieve a forme più grave che si accompagnano a forti dolori addominali.

Nei più piccoli e in una minoranza della popolazione, la situazione può aggravarsi portando ad una patologia chiamata sindrome emolitico uremica che può creare gravi problemi ai reni.

Qualora si fosse acquistato il lotto di formagella sopra indicato, il consiglio è quindi quello di non consumarlo e di riportarlo indietro per ottenere il cambio con un altro prodotto o il rimborso.

Se si fosse già consumata prima di leggere l’avviso è preferibile consultare il proprio medico curante in modo da poter agire per tempo e prima che sopravvengano eventuali sintomi.

Mantenersi sempre informati aiuta ad essere consumatori consapevoli ed in grado di prendersi cura di se e della propria famiglia.

Le allerte alimentari sono infatti più frequenti di quanto si pensi (proprio in questi giorni era stato notificato il richiamo per dei biscotti al cacao) e conoscerle per tempo è un modo più che valido per darsi una mano ed assicurarsi di consumare sempre gli alimenti giusti.