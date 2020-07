Coronavirus: Attesa proroga stato emergenza fino 15 ottobre – VIDEO

È atteso per oggi il via libera alla proroga dello stato di emergenza dovuto al Coronavirus fino al 15 ottobre. Per Giuseppe Conte decisione “inevitabile e legittima”.

Atteso per oggi il via libera alla proroga dello stato di emergenza dovuto al Coronavirus fino al 15 ottobre. In particolare questa sera è in programma alle 20 il Consiglio dei Ministri dove sul tavolo sarà dato l’ok che ieri ha già avuto il sì del Senato.

Stamani invece Giuseppe Conte ha portato la proposta alla Camera. Il premier ha definito la decisione “inevitabile e legittima”, visto che “il virus continua a circolare”. Le opposizioni però sono contrarie e attaccano.

Tra le misure dello stato di emergenza c’è la prosecuzione dello smart working. L’istituzione di ‘zone rosse’ con divieti rigidi e controlli rafforzati e la possibilità di bloccare voli da e per Stati ritenuti a rischio.

Inizialmente lo stato di emergenza doveva essere prorogato fino a fine anno, poi ridimensionato al 31 ottobre, al momento la data stabilita è il 15 ottobre.