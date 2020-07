Allenamento in spiaggia: semplici esercizi da fare in riva al mare VIDEO

Sei una sportiva e non vuoi rinunciare all’allenamento anche in vacanza? Sei nel posto giusto! Sfida te stessa con questo allenamento fatto apposta per te.

Un workout da fare interamente in spiaggia, esercizi utili per renderlo efficace e soddisfacente. Questa e tutte le altre sedute di allenamento vanno sempre intese come consigli utili per integrare, dai quali prendere spunto e che vanno svolti da tutti coloro che con l’attività fisica hanno già ampiamente dimestichezza.

Ad ogni modo sarà bene richiedere l’ausilio di un esperto per chi è ancora digiuno di allenamento, in particolare quando le proposte prevedono esercizi ad alta intensità.

Vacanze al mare? Tranquilla, se vuoi, puoi allenarti!

Se le tue vacanze sono in montagna, tra escursione, trekking e corsa sarai a cavallo, il mare si sa, richiama il nuoto per gli appassionati, ma spesso non basta, e per sentirsi davvero soddisfatte noi donne dedite allo sport abbiamo decisamente bisogno di una carica in più.

Quando le vacanze si prolungano di molto perché si ha la fortuna ad esempio di avere una casa al mare è bene organizzare l’allenamento di conseguenza.

Vero è che in vacanza non è sempre facile strutturare al meglio la seduta di allenamento. Basta però munirsi del proprio cellulare e riprodurre il video che ti proponiamo oggi. In spiaggia, se puoi, al mattino presto, di spazio ne hai abbastanza e ti ricordiamo che, allenarsi al mattino ti permette di affrontare la giornata nel migliore dei modi.

Se pensi di riscontrare delle difficoltà nel riprodurre un video su smartphone ci metterai davvero poco a memorizzare questi semplici utili esercizi.

Esercizi per restare in forma al mare

Nel video sottostante troverai una serie di esercizi da poter ripetere per tutto il tempo delle vacanze. Puoi pur sempre integrarli con esercizi che conosci già e dai quali sei solita trarne giovamento. Ogni seduta prevede una fase di riscaldamento necessaria per attivare tutti i muscoli del corpo e così da ridurre il rischio di infortuni.

Puoi portare con te questo mini allenamento tascabile dove vuoi, proporlo alle tue amiche, coinvolgerle e farlo in compagnia ma soprattutto, quando non riesci a ritagliarti del tempo per andare in palestra e devi sbrigartela a casa, questa è una breve ma efficace attività fisica da fare anche in uno spazio libero della casa.

Tutte le parti del corpo verranno coinvolte e le sentirai attivarsi nel mentre. Questi allenamenti vengono appunto chiamati Total Body e si riflettono poi in innumerevoli benefici per la salute.

Quando si raggiungono dei risultati fisici dopo mesi, anni, di sacrificio in palestra o non, sprecare il lavoro sudato e portato a termine è davvero un gran peccato! Sai già che l’arma per qualsiasi obiettivo, nello specifico nell’attività fisica, è la costanza, solo questa ti permette di raggiungere i risultati sperati.

Se sei pratica di workout non devi far altro che divertirti e sbizzarrirti aggiungendo magari altri step. In caso contrario, fai con calma, cerca di capire prima di tutto come va fatto un determinato esercizio, anche se risulterà lento, la corretta esecuzione è la base per ottenere dei risultati.

