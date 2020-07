Andrea Bocelli chiede scusa per il suo intervento sul Covid in Senato: “Non volevo offendere chi è stato colpito dal virus”, video.

Andrea Bocelli chiede scusa a chi si è sentito offeso e ferito dalle sue parole sul Covid e lo fa con un videomessaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa, perché proprio non era nelle mie intenzioni. Così come nelle mie intenzioni non era di offendere chi dal Covid è stato colpito. Del resto, come sapete, la mia famiglia non è stata risparmiata dal virus: siamo stati tutti quanti contagiati e tutti abbiamo temuto il peggio; perché nessuno può conoscere l’andamento di una malattia come questa, che è ancora oggi sconosciuta”, ha scritto.

“Lo scopo del mio intervento al Senato era quello di sperare in un prossimo futuro in cui i bambini soprattutto, possano ritrovare la normalità, possano sperare di vivere “da bambini”, giocando tra loro, abbracciandosi, come devono fare i bambini per poter crescere sani e sereni”, ha aggiunto l’artista.