Amici: ritorno di fiamma per Alberto Urso e Valentina? L’indizio

Alberto Urso e Valentina Vernia, conosciuti ad Amici di Maria De Filippi, sono tornati ad essere una coppia? L’indizio di lei non lascia dubbi.

Alberto Urso, durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, si è fatto notare non solo dal pubblico del piccolo schermo, che gli ha permesso di vincere l’edizione a cui ha preso parte, per la sua bella voce ma anche per la sua passione per le donne.

Il giovane cantante vanta numerosi flirt ed una storia con Valentina Vernia, ballerina con cui ha condiviso la sua esperienza nella scuola più famosa d’Italia. I due, dopo essere stati insieme per qualche tempo, hanno preferito troncare la loro storia, poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo a cui lui ha preso parte, ma senza mai sbilanciarsi sui reali motivi che avrebbero spinto i due a dirsi addio.

Secondo l’influencer Amedeo Venza, però, Alberto Urso e Valentina Vernia di Amici sono tornati insieme. Lei, senza rendersene conto, avrebbe lasciato un indizio sulla rete che confermerebbe tale indiscrezione. Indizio che ovviamente non è sfuggito ai loro fan.

Valentina Vernia di Amici insinua il dubbio su Alberto Urso

Valentina Vernia, da sempre molto attiva sul suo profilo di Tik Tok, ha caricato un video in cui sembrerebbe essere a casa di Alberto Urso di Amici. La ballerina, dopo aver caricato la breve clip e rendendosi conto probabilmente che il luogo in cui si trova sarebbe stato riconosciuto in men che non si dica dai fan, ha scelto di cancellare il tutto. Come mai?

Valentina Vernia e Alberto Urso, tra l’altro lui sembrava essere interesso a Gaia Gozzi, sono realmente tornati insieme oppure lei si trovava a casa del cantante per concludere alcune cose e non voleva dare adito ad altri gossip sul suo conto?

Almeno per il momento i due hanno preferito non commentare tale gossip sul loro conto.