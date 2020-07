I Canova, nonostante la prossima uscita di un disco e il tour in programma, hanno deciso di sciogliersi. La band milanese ringrazia i fans

Da oggi i Canova non esistono più. La banda milanese, attiva dal 2013 e apprezzata non solo nel mondo indie, ha deciso di mettere fine alla sua avventura musicale con un annuncio a sorpresa. Erano infatti attesi con l’uscita di un nuovo disco ma anche di un tour e invece non ci sarà nulla di tutto questo.

E così la loro ultima esibizione in pratica rimane quella sul palco di Sanremo 2020 nella serata delle Cover insieme a Le Vibrazioni.

Nel post che accompagna la notizia dello scioglimento, i Canova spiegano che per questi sette anni è stata una “bellissima storia d’amore.

Siamo cresciuti insieme passando anni meravigliosi, dai garage ai grandi palchi, dal nulla a tutto ed è stato perfetto così”. Ma anche se tra loro non è successo nulla e si vogliono bene come fratelli, ognuno per la sua strada. Quelli che dovessero già aver acquistato il biglietto del tour potranno chiedere il rimborso sui siti di Magellano Concerti e TicketOne. Ma ci sarà anche un ultimo pensiero per i fans: dopo l’estate uscirà un vinile con 4 brani, gli ultimi pubblicati quest’anno.