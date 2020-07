Alex Zanardi operato alla testa: come sta, video

Alex Zanardi operato alla testa per alcune complicanze dovute al trauma cranico primitivo. Ecco come sta ora il campione, video.

Alex Zanardi, riportato nuovamente presso il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano lo scorso 24 luglio, come fa sapere La Republicca, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per alcune complicanze dovute al primitivo trauma cranico riportato in seguito al terribile incidente i

Una nota dell’ospedale San Raffaele di Milano fa sapere che “gli accertamenti clinici e radiologici confermano il buon esito delle suddette cure e le attuali condizioni cliniche del paziente, tuttora ricoverato in Terapia Intensiva Neurochirurgica, appaiono stabili”.