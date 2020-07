Beatrice Valli insultata per i kg in più due mesi dopo il parto della figlia Azzurra: la sorella Ludovica la difende e sbotta.

Dopo gli insulti ricevuti dalla sorella Beatrice, criticata sui social per i presunti kg in più che non sarebbe riuscita a smaltire dopo la nascita della figlia Azzurra, venuta al mondo solo due mesi fa, Ludovica Valli, rispondendo alle domande dei followers su Instagram, sbotta e difende sia la sorella, ma anche tutte le donne costrette a ricevere critiche e insulti per il proprio aspetto fisico. Ma cos’è successo nel dettaglio a Beatrice Valli?

Beatrice Valli insultata per i kg in più, la sorella Ludovica la difende: “Essere schifosi”

Negli scorsi giorni, Beatrice Valli ha ricevuto critiche e insulti sui social dove si mostra sempre esattamente per quella che è, Qualcuno le ha fatto notare di avere ancora “qualche kg da smaltire” mentre qualcun altro ha pensato bene di farle notare la presenza di “cellulite e smagliature”. Il tutto due mesi dopo la nascita della sua terzogenita Azzurra. Beatrice ha così deciso di replicare personalmente agli haters con un lungo sfogo pubblicato sui social.

”La gente non ha rispetto per il momento e per le persone. C’è gente che forse non capisce cosa significa mettere al mondo un figlio, anzi tre in questo caso“, ha fatto sapere la Valli. “Mi sto riprendendo in maniera molto tranquilla e serena, mi sto godendo questo momento senza una dieta specifica e senza dovermi spaccare di sport. ‘Mi sembra davvero surreale leggere tutte queste cattiverie su noi neo mamme che abbiamo appena partorito, soprattutto per la terza gravidanza. Il corpo cambia e dopo ogni gravidanza cambia sempre di più e ci mette sempre di più a ritornare nelle forme precedenti. Io come ho sempre fatto, mi faccio vedere per quella che sono, non sono quella che si modifica”, ha aggiunto ancora la compagna di Marco Fantini.

“Anche io ho la cellulite, soprattutto dopo 3 figli, ne ho più di una 25enne normale, ne sono consapevole. Il mio corpo è cambiato 3 volte nel giro di 7 anni con tre gravidanze, quindi ha avuto delle trasformazioni, ma io sono contentissima di come sono”, ha concluso Beatrice esortando poi le ragazze giovani a stare bene soprattutto con se stessa senza dare adito ad inutili critiche.



Sulla questione è intervenuta anche la sorella Ludovica a cui i fans hanno chiesto un parere su quanto accaduto a Beatrice. Ludovica, così, ha risposto difendendo a muso duro la sorella che l’ha resa zia per tre volte.

Le parole di Ludovica, insieme a quelle di Beatrice, serviranno a mettere a tacere gli haters?