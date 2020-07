Ossigeno ozonoterapia anti età : cosa è e come funziona

L’Ossigeno Ozonoterapia per combattere l’invecchiamento. Scopriamo cosa è, come funziona e quanto costa una seduta.

L’Ossigeno Ozonoterapia è un tipo di trattamento che mira a contrastare problematiche infiammatorie e ha un’azione antidolorifica. Questa terapia sfrutta le proprietà dell’Ozono per intervenire in modo benefico su alcune patologie, legate soprattutto all’apparato muscolo scheletrico ma che estende i suoi benefici a tutto l’organismo, anche alla pelle, dove svolge un’azione anti età molto importante.

Sono molte le persone che si sottopongono a sedute di ozonoterapia per contrastare dolori, ma altrettante quelle che decidono di sottoporsi a questo trattamento per rendere difficile l’azione ai radicali liberi, causa dell’invecchiamento anche cutaneo, oggi sempre più precoce. Ma scopriamo:

cosa è l’ossigeno ozonoterapia

dove ci si può sottoporre al trattamento

quanto dura un trattamento e quando si hanno i primi risultati

quanto costa una seduta

Cosa è l’ossigeno ozonoterapia

L’ozonoterapia è un trattamento di tipo medico che comporta la somministrazione di una miscela di ozono e ossigeno in percentuali per precise che vanno ad apportare diversi benefici al nostro organismo, sia per le difese immunitarie, per ridurre l’infiammazione ed il dolore, e ad oggi viene utilizzato anche in campo estetico per l’apporto di ossigeno che fornisce alle cellule provocando una naturale distensione dei tratti del viso, contrastando in modo importante l’azione dei radicali liberi.

L’ossigeno ozonoterapia si può somministrare a livello topico, sottocutaneo o anche attraverso vere e proprie infiltrazioni. A livello estetico si scelgono sempre la via sottocutanea e quella topica.

Ossigeno Ozonoterapia : dove ci si può sottoporre al trattamento

L’Ossigeno Ozonoterapia è una pratica di tipo medico e non viene assolutamente praticata nei centri estetici. Ci si può rivolgere ad ambulatori, centri di fisioterapia certificati. Può praticarla soltanto un medico, per questo sarà bene tenersi lontano da qualsiasi professionista del settore estetico.

Quanto dura un trattamento e quando si hanno i primi risultati

Una seduta di ossigeno ozonoterapia dura qualche minuto, non comporta dolore e i primi risultati saranno visibili dopo qualche settimana. Il trattamento sarà composto da più sedute, il cui numero necessario sarà valutato dal medico. Le sedute di ozonoterapia sono un ottimo trattamento ma la pelle matura dovrà essere trattata ogni giorno seguendo una beauty routine specifica.

Quanto costa una seduta di ossigeno ozonoterapia

Le sedute di ossigeno ozonoterapia, per motivi non estetici sono in molte regioni, sostenute dal servizio sanitario nazionale, ma per motivi estetici si dovrà provvedere personalmente alla prenotazione e al pagamento completo delle sedute. Ci si potrà rivolgere a centri medici specializzati e il costo di una seduta varia da un minimo di 50 ad un massimo di 120 euro.