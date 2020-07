Non sapete cosa preparare per cena? Ecco la ricetta delle zucchine al forno croccanti e dorate senza frittura. Il vostro salvacena perfetto.

Siete di fretta e il tempo per preparare la cena è pochissimo. Se non sapete cosa cucinare, questa ricetta è quello che fa per voi: le zucchine al forno croccanti.

Un contorno rapidissimo da preparare, ma anche gustoso, che potrà essere anche un ottimo salvacena, perfetto per queste calde serate estive.

Il bello di questo piatto è che non necessita di frittura ma il risultato vi sorprenderà. Le zucchine infatti, quando usciranno dal forno, saranno croccanti e dorate. Scopriamo tutti i passaggi per realizzarlo.

Ecco la ricetta per realizzare le zucchine al forno croccanti senza frittura

Le zucchine ben si prestano a un’infinità di ricette e durante il periodo estivo sono le protagoniste incontrastate delle tavole degli italiani.

Queste verdure infatti possono essere preparate grigliate, sott’olio, o utilizzate per un gustoso primo piatto. Insomma, le alternative per cucinarle sono numerose. Non resta che scegliere come prepararle.

In questo caso vi proponiamo una ricetta semplicissima che sarà apprezzata molto anche dai vostri bambini e che non necessita di frittura e nemmeno di un filo d’olio.

Ingredienti

2 zucchine

2 uova

1 bicchiere di pangrattato

1 bicchiere di formaggio grana padano

sale q.b.

aglio opzionale

Preparazione

Per preparare queste zucchine al forno iniziamo preparando la panure. Tritiamo il prezzemolo e se piace l’aglio sottile. In una ciotola mettiamo il pane grattugiato, il formaggio, il prezzemolo e un pizzico di sale e mischiamo bene. In un’altra ciotola sbattiamo bene le uova e teniamo da parte.

Ora ci occupiamo delle zucchine. Se scegliamo quelle bianche la ricetta sarà ancora più buona. Dopo averle lavate e spuntate da entrambi i lati le tagliamo a fette alte circa 4 millimetri.

A questo punto iniziamo ad impanarle. Con una mano le passiamo nell’uovo e con l’altra nel pangrattato. Utilizzando per ogni operazione una mano diversa eviteremo innanzitutto di sporcarci e poi di mischiare l’uovo con il pangrattato così da compromettere il risultato finale della nostra panatura.

Man mano che impaniamo le zucchine le disponiamo su una teglia ricoperta di carta da forno. E le facciamo cuocere all’incirca 12 minuti nel forno già caldo a 200 gradi.

Il segreto della doratura di queste zucchine è il formaggio. In forno infatti, sia il grana che il parmigiano tendono a creare un effetto cialda croccante.

Attendiamo infine che si intiepidiscano così da assumere tutta la loro croccantezza e poi serviamo.

In questo modo potremo realizzare anche le melanzane. Un altro ortaggio di stagione che ben si presta a numerose ricette come le chips di melanzane o le melanzane in carrozza.