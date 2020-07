Albume d’uovo. Scopriamo le sue numerose proprietà e perché fa così bene alla salute.

Sempre più spesso si sente parlare dell’albume d’uovo e dei tanti benefici che apporta nella dieta così come nell’alimentazione di tutti i giorni.

Ricco di proteine, infatti, l’albume d’uovo è un alimento considerato ideale sia per restare in salute con leggerezza che per fare il pieno di sostanze nutritive importanti come, ad esempio, le vitamine del gruppo B. A ciò si unisce l’assenza totale di grassi e, quindi, di colesterolo. Particolare che ne fa un alimento ancora più sano.

Albume d’uovo: cos’è e quali sono le sue proprietà

L’albume d’uovo, detto anche chiara, non è altro che la sostanza trasparente che circonda il tuorlo e che una volta cotta diventa solida e bianca. Difficile da digerire quando è crudo, si rivela altamente digeribile una volta cotto. Esattamente il contrario di ciò che avviene per il tuorlo.

Ipocalorico, l’albume apporta circa 40 calorie ogni 100 grammi. Lo stesso quantitativo contiene anche 11 grammi di proteine, cosa che rende questo alimento una delle principali fonti di proteine pure da assumere.

A ciò si uniscono diverse vitamine e minerali come riboflavina, sodio, potassio, tiamina, niacina, fosforo, magnesio, calcio, rame, zinco, selenio, etc… Tra gli aminoacidi, invece, figurano lisina, arginina, leucina, fenialalina, triptofano, acido aspartico, etc…

Consumarlo anche giornalmente è quindi consigliato a chiunque voglia mantenersi in forma prendendosi al contempo cura della propria salute. E se si ha a cuore anche la bellezza, l’albume d’uovo è anche un elisir di bellezza.

I benefici dell’albume d’uovo

Come già detto, l’albume è ricco di sostanze nutrienti che ne fanno un alimento leggero e al contempo ideale per chi desidera mantenersi in forma. Tra i tanti benefici che apporta i principali sono:

È ipocalorico

Dona sazietà rapidamente

È ricco di proteine nobili

È povero di grassi

È del tutto privo di colesterolo

Promuove la salute del cuore

Fa bene alle ossa

Sollecita il metabolismo

Grazie all’albumina partecipa alla costruzione dei muscoli

Si tratta di benefici dei quali si può godere in qualsiasi momento della giornata. Gli albumi sono infatti un alimento poliedrico. Si possono infatti utilizzare per realizzare dolci o pancake (qui è possibile vedere come montare gli albumi a neve con una bottiglia). Ai pasti possono essere mangiati strapazzati o sotto forma di frittata e possono fungere da base per delle ottime omelette.

Ovviamente, anche l’uovo intero può essere consumato perché il tuorlo ha dei valori nutritivi piuttosto importanti. Dando spazio libero agli albumi, però, è possibile inserirli con molta facilità all’interno della dieta, tanto da mangiarli ogni giorno.

Attenzione: È bene ricordare che ci sono persone che possono risultare allergiche all’albume d’uovo. In genere è una cosa della quale si è consapevoli. In caso di dubbi, però, prima di mangiare gli albumi è bene chiedere un parere al proprio medico curante.