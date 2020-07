Dieta Detox : il programma settimanale per purificarci

Ci sono momenti in cui il nostro corpo ha bisogno di purificarsi per ripartire, nulla di meglio di una settimana di alimentazione Detox, qui alcuni consigli.

Spesso il nostro corpo per riuscire a perdere peso ha bisogno prima di depurarsi e di togliere tutte le scorie che abbiamo lasciato durante i mesi. Per far questo puntiamo per un periodo breve (da un minimo di tre giorni al massimo di una settimana) su un regime alimentare detox. Sarà una vera e propria medicina per il nostro organismo e ci darà anche un benessere psicologico.

Ma vediamo passo passo come possiamo liberare il nostro organismo dalle impurità dando soprattutto respiro al nostro intestino e aiutando il metabolismo

Alimentazione detox dalla colazione alla cena

Partiamo dalla colazione per far rinascere il nostro corpo. Dobbiamo puntare sullo yogurt facendo attenzione che sia ricco di protobiotici, sulla frutta fresca e sulle spremute di agrumi senza zuccheri. Ottimo per le colazioni detox il the verde che va a sostituire il classico caffè e latte e ha la funzione di idratare il nostro organismo facendo anche da effetto antiage.

Pranzo: partiamo da un no che sconvolgerà molti. No alle insalatone che hanno un grande numero di ingredienti e quindi spesso sono molto caloriche. Sicuramente non aiutano il nostro organismo a pulirsi. Puntiamo di più su secondo piatto ricco di verdure. Usiamo poco i condimenti e al loro posto puntiamo su spezie e erbe aromatiche che durano gusto al nostro piatto e aiuteranno il metabolismo

Per la cena in questa settimana di dieta detox andiamo con i passati di verdure che possiamo o congelare , o cuocere nella pentola a pressione, e frullati. Varia ogni giorno le verdure che metterai, in questo modo non ti stuferai dal sapore.

Ora alcuni cons. Per una settimana cerca di ridurre al massimo i cereali raffinati e lo zucchero: in questo modo il nostro corpo si depurerà. Per i secondi punta su pesce e carne bianca cotta sempre al vapore o al cartoccio con pochi condimenti. Punta sulle tisane che avranno la grande qualità di depurare e idratare il nostro corpo

Ultimo consiglio per evitare cali e stanchezza. Porta sempre con te una banana, un mandarino o un’arancia, in modo da fare uno spuntino sano che aiuterà il nostro corpo.