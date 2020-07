Arisa in bikini sui social: “Meglio così?”. Boom di like – Foto

Arisa in bikini sui social: la cantante mostra le sue curve e scatena il delirio dei fans. “Finalmente si vede gente comunemente mortale”.

Arisa si mostra in bikini su Instagram sfoggiando le sue curve morbide e scatenando il delirio dei fans. “Mi piacciono i film d’amore, leggo libri di psicologia e sono una grande fan dei flintstones. Meglio?”, chiede Arisa su Instagram mostrandosi con un bikini al mare. Con classe ed eleganza, la cantante ha così risposto a tutti quelli che la criticano per i post che pubblica sui social o per i capelli troppo corti e tante altre cose.

Arisa in bikini, i fan esaltano la cantante: “Sei esplosiva”

Bagnata dall’acqua del mare, Arisa mostra il corpo burroso portando a casa migliaia di like e i complimenti dei fan che apprezzano la sua naturalezza e la voglia di mostrarsi esattamente per quella che è.

“Finalmente si vede gente “comunemente mortale” in giro, grazie”, scrive una ragazza. “Se ti piacciono anche le patatine fritte e la nutella possiamo sposarci”, propone un ragazzo. E ancora: “Ammazza, sei esplosiva”, “Sei semplicemente divina”, scrivono i fans.



Sempre schietta e sincera, Arisa aveva mostrato anche il suo lato oscuro e, in una precedente foto pubblicata su Instagram si era mostrata con un costume intero.

Tra una prova e l’altra del tour, Arisa ne sta approfittando per ritagliarsi qualche momento di relax. Nonostante gli impegni, però, trova sempre il tempo per dedicarsi ai suoi followers. Dal Forte Village Resort, in Sardegna, la cantante si gode il meritato riposo prima di tornare a fare musica e si gode, soprattutto, l’affetto dei suoi fan che la seguono sempre con grande partecipazione apprezzando sempre di più il suo modo di essere così genuino.

Visualizza questo post su Instagram New post. #rosalbapippa Un post condiviso da Arisa (@arisamusic) in data: 5 Lug 2020 alle ore 10:15 PDT

Negli scorsi giorni, inoltre, a scatenare i commenti dei followers, era stata la foto che vedete qui in basso accompagnata dalla didascalia “Rutto, scorreggio e amo il sole”.

Visualizza questo post su Instagram Rutto, scoreggio e amo il sole. #ricominciareancora #rosalbapippa Un post condiviso da Arisa (@arisamusic) in data: 10 Lug 2020 alle ore 12:18 PDT

Con ogni foto, dunque, la cantante sa come attirare l’attenzione dei suoi followers.