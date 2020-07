Leggere la mano è una delle pratiche che destano più curiosità. Scopri in che modo è possibile leggere la mano attraverso l’arte della chiromanzia.

La chiromanzia è una forma d’arte che vanta una natura paranormale. Tale natura riuscirebbe a delineare la personalità di una persona ma non è tutto. Sarebbe possibile inoltre riuscire a prevedere il destino di ognuno solo mediante il palmo della mano.

Mano destra, mano sinistra e tutti i monti delle nostre mani

La mano è una delle parti del corpo più segnate da linee, solchi, segni che variano da persona a persona. Abbiamo diverse interpretazioni, alcune per la mano sinistra, altre per la destra che talvolta riescono a compensarsi in un’unica visione.

La mano sinistra è quella che viene definita passiva per antonomasia. Tende ad incamerare in maniera piuttosto rigida gli aspetti ereditari ai quali è strettamente correlato il destino.

La mano destra lascia invece spazio alle infinite sfaccettature della volontà di ognuno. La volontà predominante in un preciso momento potrà trasformare poi in bene o in male ciò che nella mano sinistra era già stato dato per annunciato.

Per ottenere un giudizio finale ed esaustivo è fondamentale pur sempre il confronto di entrambe. Andiamo ad indagare le varie linee. Prima di iniziare è necessario sapere dove sono posizionati anche i dei monti sui quali passano le linee che attraversano la mano.

Monte di Venere , dito pollice.

, dito pollice. Monte di Giove , dito indice.

, dito indice. Monte di Saturno , dito medio.

, dito medio. Monte di Apollo , dito anulare.

, dito anulare. Monte di Mercurio , dito mignolo.

, dito mignolo. Monte di Marte , sul palmo sotto il mignolo.

, sul palmo sotto il mignolo. Monte della luna, sul palmo di fronte al monte di Venere.

La linea della vita

Questa è linea più importante. Inizia dal bordo della mano e segna un uguale distanza tra il pollice e l’indice. Talvolta può arrotondarsi, circondare il Monte di Venere e se è lunga e ben definita senza pause è simbolo di lunga vita felice senza malattie gravi e ricca di legami forti.

Se la linea della vita mediante l’arco che forma prosegue oltre il Monte di Venere indica sensualità, fiducia e ambizione. Se la linea finisce invece a ridosso del Monte sta ad indicare freddezza.

Quando è breve presagisce una vita non lunga ma include delle variabili che potrebbero cambiare il corso delle cose e di conseguenza la durata della vita.

Se interrotta da pausa, la linea della vita, indica che un accadimento importante è alle porte, ma per di più negativo. Quando l’interruzione è presente su entrambe le mani può significare addirittura morte.

A volte la linea, nel punto in cui si taglia, presenta una piccola figura geometrica, un quadrato o un rettangolo. Questo indica il rischio di un eventuale incidente.

Quando la linea presenta una delle estremità dirette verso il polso è simbolo di perdita di denaro o problemi di salute. Quando è intersecata, con moltissime linee minori, potrebbero verificarsi leggere malattie, nervosismi, stati confusionali.

Se la linea della vita inizia con una biforcazione tra pollice ed indice, i pareri oscillano tra su significati diversi: robustezza o vanità.

Passiamo alla questione colori, se la linea della vita è pallida e scavata presagisce una cattiva salute e uno stato di invidia. Se invece è di color rosso vivo sta ad indicare violenza.

Cos’è la chiromanzia?

L’arte della Chiromanzia è un metodo antichissimo e consiste in nel definire il carattere, le attitudini, l’indole di ogni singolo individuo attraverso lo studio delle linee poste sul palmo della mano.

La linea della testa

Questa linea è posizionata tra quella della vita e quella del cuore. In base allo spazio che separa la linea della vita da quella della testa possono verificarsi moltissime variazioni riguardanti il temperamento e il destino stesso di una persona.

Quando questa linea è bella dritta e nitida sta ad indicare un ottimo equilibrio, lucidità, forte forza di volontà, molti di questi aspetti riflettono anche il segno zodiacale proprio di una persona, ogni segno infatti ha il suo lato positivo.

Quando questa linea si dirige verso la linea del cuore indica uno, quando è profonda un carattere introverso, quando è in superficie, quindi leggera, possibili distrazioni.

Quando si scorge che la linea della Vita e quella della Testa s’incontrano all’origine e si confondono ciò indica grande sfiducia in se stessi. Il che si traduce in insicurezza e tendenza a scoraggiarsi facilmente. Al contrario quando la linea della Vita è ben separata da quella della Testa è il segno di una grande fiducia e considerazione di se e delle proprie capacità. Un tale individuo è tenace e non abbandonerà facilmente ciò che ha intrapreso.

Se la linea è lunga e rossa la persona avrà la tendenza a giudicare erroneamente e possibile predisposizione alla violenza. Puoi vedere nel video sottostante le linee della mano e i significati.

La linea del cuore

Questa è la linea che si dirige sulle linee sotto i monti, se è retta e continua indica buon cuore, sensibilità, generosità, fortuna (puoi scoprire in cosa sei fortunata in base al tuo segno zodiacale).

La linea dell’amore

Questa piccola linea indica l’amore che si nutre per una persona, se ramificata sta ad indicare un sentimento che si prova o si è provato per più persone.

La linea dei figli

Sopra il Monte di Mercurio troviamo piccolissimi tratti, quelle sono le linee dei figli. Rette e lunghe figli maschi, fine e tortuose femmine.

